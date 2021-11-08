联想新款游戏本现身 Geekbench：搭载 i9-12900HK，14 核 20 线程

IT之家 11 月 8 日消息，一款代号为“LENOVO 82S9”新款联想游戏本现身 Geekbench 跑分平台，搭载了英特尔即将发布的 12 代酷睿移动高性能处理器 i9-12900HK。

在跑分方面， 这款 i9-12900HK 单核 1751 分，多核 6438 分，多核跑分偏低，可能是测试机型的原因。

参数方面，英特尔 i9-12900HK 采用了大小核设计，14 核 20 线程规格，其中包含 6 大核和 8 小核；主频为 2.89GHz，睿频可达 4.888GHz，24MB 三级缓存。

值得注意的是，联想这款“LENOVO 82S9”采用了 DDR4-3200 内存，而不是最新的 DDR5 内存。这可能意味着，DDR5 带来的高延迟会对游戏帧数带来一些不利影响。

IT之家了解到，此前在架构日活动中，英特尔确认了 Alder Lake 系列移动处理器的部分规格，Alder Lake-P 移动处理器最高将配备 6 个 Golden Cove 性能核 + 8 个 Gracemont 能效核，共计 20 线程，预计将于 2022 年第一季度发布。

英特尔 12 代酷睿桌面处理器现已发布，旗舰型号 i9-12900K 拥有最高 5.2 GHz 的睿频频率及多达 16 核与 24 线程的规格，支持 DDR5 内存和 PCIe 5.0 连接，并且首次采用 Intel 7 制程工艺。

英特尔表示，第 12 代英特尔酷睿产品家族将包括 60 款处理器，带来从 9 瓦到 125 瓦的可扩展性能，覆盖超轻薄笔记本电脑到发烧友台式机，合作伙伴的 500 多种机型将搭载。