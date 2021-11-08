WEY 玛奇朵混动 SUV 定于本月上市：续航超 1000 公里，高通 8155 芯片

IT之家 11 月 8 日消息，根据魏牌官方公众号消息，WEY 玛奇朵 PHEV 混动 SUV 定于 2021 年 11 月中旬上市。这款车此前已经于天津车展亮相，是长城集团独立自主设计的旗下首款插电式混合动力车型。

WEY 玛奇朵 PHEV 搭载蜂巢能源高性能三元锂电池，电池容量 19.94 kWh，纯电续航里程 110 公里。该车配备 1.5L 燃油发动机，最大功率 97 马力；双电动机最大功率 156 马力，综合输出达 197 kW，综合扭矩综合扭矩 410N・m，百公里加速 7.2 秒。

官方表示，这款车在满油满电的条件下，综合续航里程超过 1000 公里，百公里综合油耗 0.8L，即使在亏电状态下油耗也可以低至 4.4L/100km。

魏牌玛奇朵 PHEV 对启动、市区巡航、市郊工况、高速巡航、高速超车等十余种工况进行运行模式的优化，通过双电机的调速使离合器在无滑磨状态下实现发动机的介入，保证各模式智能模块切换的动力平顺性。此外，该车还应用了多项静音技术，有着发动机高精度配气机构、静音链条、进排气高消声结构设计等 10 余项优化。

功能方面，该车车机搭载高通骁龙第三代汽车数字座舱旗舰级平台，拥有车规级 8155 芯片，采用 7nm 制程工艺，8 核心设计。这款车内部配备 14.6 英寸全彩悬浮式智控大屏、9.2 英寸全彩数字虚拟仪表、W-HUD 抬头显示等多屏联动系统，配备 AI 智能面部识别、语音系统等功能。

IT之家了解到，WEY 玛奇朵 PHEV 还支持智能快捷启动，踩刹车即可启动。该车具备 27 项的智能驾驶辅助配置，支持 L2 自动驾驶辅助，具有融合泊车、遥控泊车、循迹倒车、透明底盘、360° 全景影像、前后 12 颗泊车雷达等配置。