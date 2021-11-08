凯迪拉克首款纯电车型 LYRIQ 将于 11 月 17 日发布并预售：采用 Ultium 纯电动平台，续航超 650 公里

IT之家 11 月 8 日消息，上汽通用汽车品牌凯迪拉克于今日宣布，旗下首款纯电动中大型 SUV 车型凯迪拉克 LYRIQ 将于 11 月 17 日 19 点 17 分在线上发布，并于当晚公布 LYRIQ 在中国地区的预售价格、相关权益等信息。

IT之家从凯迪拉克官网了解到，凯迪拉克 LYRIQ 为上汽通用引入 Ultium 纯电动平台以来的首款车型，同时也是凯迪拉克纯电时代的首款车型。凯迪拉克官网表示 LYRIQ 的三维为 5003mm x 1978mm x 1635mm，轴距为 3094mm，为一款中大型尺寸 SUV。凯迪拉克表示 LYRIQ 演绎了其品牌“艺术与科技”的设计哲学，为消费者带来富有未来感的全新感官体验。

外观方面该车采用了凯迪拉克家族最新的设计风格，前进气格栅在保留家族式设计的基础上样还融入了 LED 灯带。值得一提的是，内部的 LED 灯带会随着车辆的启动随即点亮。

内饰方面，该车采用了一块 33 英寸的环幕式视网膜屏，官方宣称其屏幕为 9k 分辨率，支持触控，并配以 10 亿色彩，可为用户提供逼真的画面。同时整车配备 8155 芯片，支持 Super Cruise 超级智能驾驶辅助系统，可为用户带来更加智能和安全的体验。

最后在车辆续航上，凯迪拉克表示得益于全新的 Ultium 纯电动平台，LYRIQ 的 CLTC 续航里程可超过 650 公里，并支持快充，充电 10 分钟即可驾驶 96km。

凯迪拉克 LYRIQ 将于 11 月 17 日在国内线上发布并预售，之前在北美地区已经开启预售，预售价格为 58795 美元起（约合人民币 376076 元）。