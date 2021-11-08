我国歼-16D 电子战飞机已投入实战化训练，与歼-20 可强强联合

IT之家 11 月 8 日消息，根据航空工业官方消息，近期中国人民解放军空军宣布，歼-16D 电子战飞机已经投入实战化训练，其伴随歼-20 战斗机作战，可以取得 1+1>2 的效果。官方在海报中表示，这款飞机十分擅长“电子竞技”。

歼-16D 新型电子战飞机，是国产歼-16 战机系列中最新研制并装备部队的型号。这款飞机基于歼-16 平台打造，是双发双座重型战机，攻防兼备。与人民空军装备的其他战机相比，它在火控系统、雷达、操作系统方面都有了很大的飞跃。

IT之家获悉，军事专家王明亮认为，歼-16D 与歼-16 最大的区别在于，歼-16D 能挂载的装备类型特别多。这款飞机的两个翼尖可以挂载武器装备，机身下的多个吊舱装载了各种电子侦查设备、通信干扰设备、雷达干扰设备等，同时飞机还可以挂载空空导弹，在执行电子战的同时还有一定的战斗力。

官方表示，在实战中歼-16D 可与歼-20 无缝伴随作战，取得一加一大于二、甚至大于三的效益。两款飞机都是针对敌人的雷达探测。歼-16D 负责压制，不让敌人探测，而歼-20 是躲开敌人的探测，让敌人无法捕捉目标。

在今年 9 月举办的第十三届中国国际航空航天博览会上，歼-16D 飞机首次亮相，与公众见面。