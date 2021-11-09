紧追苹果、微软，谷歌母公司 Alphabet 市值盘中首次突破 2 万亿美元

11 月 9 日消息，受数字广告支出反弹和云业务增长等因素的积极影响，当地时间周一谷歌母公司 Alphabet 股价上涨，市值首次突破 2 万亿美元。

Alphabet 公司 A 类股盘中一度上涨 1.2%，总市值首次突破 2 万亿美元，创下历史新高。随后该股回吐涨幅，收盘时上涨近 0.1%，市值为 1.98 万亿美元。Alphabet 是今年美国市场营收最高的五大科技企业中股票表现最好的，公司股价 70% 的涨幅源自谷歌广告业务营收增长。

股价上涨使 Alphabet 跻身苹果和微软的行列。此前，微软市值也突破 2 万亿美元的里程碑。Alphabet 市值在 2020 年 1 月首次突破 1 万亿美元。

投行 Bokeh Capital Partners 创始人兼首席投资官金・福雷斯（Kim Forrest）在接受采访时表示：“虽然只是一个数字，但我认为这表明相关公司都是领先企业。”“事情真的很简单 —— 市场用高估值回报它们的增长态势和发展前景。”

看多者认为 Alphabet 股价将进一步上涨，因为其估值较低，增长率高于多数大型公司的股票。

Alphabet 股票的市盈率约为 24 倍，仍低于亚马逊和微软，但高于 Facebook 母公司 Meta。投行 RBC Capital Markets 分析师布拉德・埃里克森 (Brad Erickson) 表示，对于 Alphabet 股票的市盈率有一番争论，不过他对 Alphabet 股票仍持乐观态度，称投资者“趋之若鹜是有原因的”。

目前 Alphabet 股票几乎是华尔街分析师们的最爱。在 49 位研究 Alphabet 股票的分析师中，除了一人之外，所有人都建议买入 Alphabet 股票。该股票未来 12 个月平均目标价为 3321 美元，较当前股价的回报率为 11%。

埃里克森在 10 月 26 日的一份报告中提到谷歌云平台时这样说：“鉴于广告业务的反弹，YouTube 的用户参与度和营收不断上升，加之谷歌云平台趋于盈利，我们有充分的理由买入 Alphabet 股票。”

Alphabet 在今年 10 月 26 日公布的第三季度营收超出分析师预期，反映出广告客户支出增长强劲。投行 Evercore ISI 分析师马克・马哈尼 (Mark Mahaney）在一份报告中写道，尽管面临重大的不利因素，但 Alphabet 业绩仍是近年来“最令人印象深刻的”。

基金公司未来基金（Future Fund）合伙人戴维・卡利斯 (David Kalis) 表示，Alphabet 未来股价将因为持续盈利增长而上涨。他说，这只股票在未来基金主动 ETF 配置的投资标的中占比第二。

分析师们的平均预测显示，2023 年 Alphabet 每股收益预计将达到近 130 美元，是 2018 年每股收益 44 美元的近 3 倍。卡利斯表示，他认为 Alphabet 云业务部门被市场严重低估。

分析师曼迪普・辛格 (Mandeep Singh) 表示：“随着近期赢得一系列业务，谷歌云业务似乎正触及一个最佳点，而 Alphabet 自动驾驶汽车部门 Waymo 有望在中长期内扩大云业务的整体潜在市场。”

投行 Janus Henderson Investors 研究主管马特・佩隆 (Matt Peron) 则表示，短线交易员可能在 Alphabet 股票上涨后寻求获利了结。

他在接受电话采访时说：“短期内任何情况都可能发生，所以未来三个月的增长可能不会那么强劲。”“然而，未来三年内，我们真的很喜欢这只股票，并将继续持有。”