一加将在海外发布 Nord 2 吃豆人联名版：后盖可夜光，售价约 3200 元

IT之家 11 月 9 日消息，据IT之家网友 @阔落猫 投稿，一加 Nord 2 宣布将推出吃豆人联名版，售价 37999 印度卢比（约 3264.11 元人民币）。

根据官方的介绍，一加 Nord 2 吃豆人联名版将具有与常规 Nord 2 5G 相同的配置，配备 12GB 内存和 256GB 存储空间，它的后盖将在黑暗中发光，并且整机将采用吃豆人设计。

这款手机的设计尚未公布，不过售价已知。该机将在欧盟、英国和印度销售，售价分别为 529 欧元、499 英镑和 37999 印度卢比。具有相同存储配置的非定制 Nord 2 手机目前售价为 499 欧元、469 英镑和 34999 印度卢比。

IT之家了解到，一加 Nord 2 搭载联发科天玑 1200-AI 芯片，LPDDR4X 运存，采用 6.43 英寸 FHD+ Fluid AMOLED 显示屏，刷新率为 90Hz，宽高比为 20:9，分辨率为 2400×1080。

影像方面，该机采用 50MP 的 IMX766 主摄（OIS、f/1.88 光圈和 6P 镜头）、8MP 超广角（119.7°、EIS 和 f/2.25 光圈）、2MP 景深镜头，前置 32MP 镜头。

该机配备 X 轴线性马达、屏下指纹、人脸识别、屏幕闪光灯、双立体声扬声器，支持降噪功能，内置 4500mAh 电池，支持 65W 快充，35 分钟充满，运行基于 Android 11 的 OxygenOS 11.3 系统，尺寸为 158.9 X 73.2 X 8.25 毫米，重 189 克。