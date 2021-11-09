机器学习大牛吴恩达旗下 AI 公司融资 5700 万美元，要把人工智能带到制造业

北京时间 11 月 9 日早间消息，华裔科学家吴恩达是人工智能领域的先驱之一，他曾经创办“谷歌大脑实验室”，还曾经担任百度首席科学家。最近，他之前创办的人工智能公司“Landing AI”获得 5700 万美元投资，不过公司估值尚不祥。

聚焦工厂

据报道，Landing AI 在 2017 年诞生于硅谷帕罗奥托，该公司主要关注的领域是把人工智能技术带入到制造业公司。该公司已经开发了一种计算机视觉识别工具，制造业企业可以用来开发符合自身需求的产品视觉检查软件。

计算机视觉识别软件可以让电脑从数字图片或者视频中发现有意义的信息。这种技术应用领域很广泛，比如一辆自动驾驶汽车可以从画面中分析周围的路况车况，半导体企业可以发现一片晶圆（制作芯片的原材料）的瑕疵，企业还可以查出智能手机屏幕的裂纹，或是汽车零部件的凹陷。

Landing AI 公司的竞争对手中，包括了加州圣马特奥市的 Chooch.ai 公司。

AI 宣传过头

吴恩达对美国一家财经媒体表示，公司开发的工具可以让制造厂商更快速、更轻松地构建和部署人工智能应用系统，另外他本人也希望让人工智能技术超越谷歌、百度这样的消费者互联网平台，进入到其他行业中。

早期曾经在硅谷斯坦福大学担任计算机科学教授的吴恩达表示，从新闻或者企业公关宣传中，人们看到人工智能似乎改变了很多事物，“但是对我来说，我并没有看到一些新闻变成现实，目前有不计其数的概念验证，大量的营销宣传，但是坦白说，当我去参观制造业工厂时，我发现人工智能并没有广泛使用。”

据悉，Landing AI 的客户包括了美国工具制造商“史丹利百德”，以及中国电子代工巨头富士康。

在该公司官网的一个客户证明视频中，富士康执行副总裁刘颖昕介绍说，Landing AI 缩短了富士康开发人工智能系统的时间，增加了识别系统的精准度。

投资增加

在过去十年中，流向人工智能新创公司的资金逐步增长。风险资本市场研究公司 Dealroom 预测，今年，全球投资机构将会向人工智能新创公司一共投入大约 900 亿美元，远高于去年的 600 亿美元。

据悉，“英特尔资本”和“三星催化剂基金”都参加了 Landing AI 这一次的 A 轮融资，其他投资机构还包括 Insight、加拿大养老金投资理事会，此轮投资的领投机构是“McRock 资本公司”。

Insight 公司的负责人乔治・马修（George Mathew）在一份声明中表示，制造业的数字现代化正在快速发展，他们预测这个领域在 2023 年的市场规模将达到 3000 亿美元。

马修表示，Landing AI 公司面临的机会和市场需求是爆炸性的，他们将会解锁机器视觉识别的处女地市场，提高质量、效率和数量，“我们期待在 Landing AI 后续发展中扮演角色。”

吴恩达表示，将会利用这次融资所得，进行各种尝试，让公司全面提速。Landing AI 的新计划包括将员工队伍从 75 人翻一倍，达到 150 人，此外还要争取新客户。