微软 Ignite 全新发布：Mesh+Teams 的“元宇宙”混合办公

IT之家 11 月 3 日消息，随着微软年度技术盛会 Ignite 2021 的开幕！元宇宙、人工智能、云计算与大数据、混合办公、数字化转型与数字安全等创新技术迎来了一波新的热潮。

通过正在举行的 Microsoft Ignite Fall 2021，微软宣布了 90 多项新服务及更新，其中包含针对元宇宙人工智能及安全等关键技术趋势。

发掘元宇宙的无限可能

在微软看来，元宇宙的本质在于构建一个与现实世界持久、稳定连接的数字世界，元宇宙将让物理世界中的人、物、场等要素与数字世界共享经验。比如，在企业加速数字化转型的过程中，元宇宙可以让人们在数字环境中会面，借助数字替身以及更有创意的协作方式，让人们从世界的各个角落，更加自如地彼此交流沟通。

微软智能云为驱动元宇宙提供了所需的各种资源，包括在云端为现实世界构建“数字孪生”的物联网服务；通过混合现实设备，营造现场感的 Microsoft Mesh；以及在人工智能的帮助下，以自然语言进行交互，并用于视觉处理的机器学习模型等。

元宇宙既是一种全新的媒介，也是一种全新的应用类型，就像上世纪 90 年代崭露头角的 Web 网页一样。在 Ignite 大会上，微软围绕元宇宙发布了两项重要功能：

Dynamics 365 Connected Spaces 提供了一个全新视角，帮助管理者深入了解客户在零售商店、员工在工厂车间等空间内的移动和互动方式，以及如何在混合工作环境中优化健康及安全管理。该产品将于下月发布公开预览版。

Mesh for Microsoft Teams 结合了 Microsoft Mesh 的混合现实功能，允许不同位置的人们通过生产力工具 Teams 加入协作，召开会议、发送信息、处理共享文档等，共享全息体验。该解决方案计划于 2022 年开始推出。

通过 Microsoft Teams 连接、协作并共同集中注意力

Mesh for Microsoft Teams 可提供新一代 2D 加 3D 会议体验。通过个性化定制，控制自定义虚拟形象并使用 A 模仿动作和手势。使听有参会者可以使用虚拟形象和沉浸式空间出席会议，并日无需任何特殊装备即可实现。

帮助创作者实现创新

Microsoft Loop 结合了强大灵活的虚拟画布和可移动组件的全新 App。这些组件可以在应用程序之间自由移动并保持同步。使团队能够共同思考、计划和创造。

打造“超级连接”状态的业务模式

随时随地与任何人在工作流程中协作 Dynamics 365 和 Microsoft 365 间的高效连接协作功能。使信息、人员和对话的连接程度提升，减少在应用程序之间的切换。

为每个客户触点提供互联体验

Microsoft Customer Experience Platform 使营销人员能够拥有自己的客户关系、创造品牌狂热粉丝并以耳目一新的方式与客户互动。在提供令人愉悦的客户体验的同时，帮助营销人员有效地利用和保护客户数据。

除此之外，微软还展示了如何使用 Azure 的混合云和多云方案随时随地开展业务，以及最新的 SQL Server 2022 数据平台，并且发布了专门针对企业的 Microsoft Defender for Business 终端安全防护软件，统一了微软的威胁防护解决方案组件 SIEM Microsoft Sentinel 和 Microsoft Defender。

IT之家了解到，Microsoft Defender forBusiness 将作为一个独立的集成保护解决方案包含在 Microsoft365 商业高级版中，将于本月晚些时候公布公众预览版。