消息称人才流失严重，育碧加拿大将为员工加薪：工资越高加得越多

IT之家 11 月 9 日消息，据 Kotaku 报道，育碧加拿大将提高其工作室员工的工资，为了解决“该地区日益激烈的竞争”。

报道称，育碧加拿大的加薪将立即生效，第一笔付款将于 11 月底到账，员工还可以在育儿假期间申请更多的年假并获得更高的工资。加薪将取决于员工在公司的职位，初级员工将获得 5-7% 的加薪，而最高级员工的工资可能会增加 20%，薪资越高的人加得越多。

育碧官方已对 Kotaku 的报道做出了以下声明：

育碧一直是加拿大的领导者，并以六个工作室在这个行业的起源而自豪，从魁北克开始，然后扩展到安大略、曼尼托巴和新斯科舍。 加薪是我们为提供具有竞争力的雇主报价而宣布的多项举措中的第一项，也是我们正在进行的更广泛变革的一部分。 这些变化，包括更多的休假时间、混合的、灵活的工作模式、延长的育儿假以及断开连接的权利，加强了我们对员工及其身心健康的承诺。 我们相信，要营造一种鼓励开放、创新和创造力的文化，首先要为员工提供更平衡的个人生活和职业生活。

IT之家了解到，根据 Kotaku 的消息来源，育碧在过去几年一直在流失顶级人才，谷歌、Facebook、拳头游戏和腾讯等公司对人才的竞争加剧。

一位消息人士表示，这是育碧的一种无奈的策略，以保留顶尖人才。不幸的是，育碧加拿大似乎会牺牲不那么顶尖的人来做到这一点。