OPPO 开放平台：近期共清扫 755 款游戏应用

IT之家 11 月 9 日消息，自 2021 年 7 月 8 日，OPPO 软件商店面向平台开发者发布“关于开展 App 违法违规收集使用个人信息专项治理公告”以来，OPPO 开放平台积极推进隐私权限合规专项整治并持续协助开发者整改问题应用，但目前，仍存在应用违规收集使用用户个人信息、影响用户产品体验等侵害用户权益的问题。

IT之家了解到，昨天 OPPO 开放平台公布了《关于 App 违法违规收集使用个人信息专项治理报告丨第三期》，报告称，2021 年 9 月 20 日至 10 月 25 日，OPPO 开放平台共清扫 755 款游戏应用，其中，673 款应用存在隐私政策不合规问题。审核平台团队协助 192 款游戏应用在规定时间内完成合规整改，其余未按要求整改的 481 款游戏应用均进行下架处理。

OPPO 还称，当前 App 隐私政策存在的违法违规情形主要包括：

1. 隐私政策未独立成文

2. 隐私协议无拒绝按钮

3. 未明示收集使用个人信息的范围、用途，超范围收集个人信息

4. 账号注销难

根据《App 违法违规收集使用个人信息行为认定方法》，App 隐私政策合法合规可遵循两大核心原则：告知同意原则与必要性原则，即在告知的前提下征得信息主体的同意，对同意的范围进行限制，只收集与提供的服务有关且必要的个人信息。

最后，OPPO 呼吁广大开发者根据法律法规及平台规范，主动自查自纠，规范个人信息收集使用行为，积极做好个人信息保护工作。