NASA 找到露西号探测器太阳能电池板故障原因

11 月 9 日消息，据外媒报道，当地时间周一，美国宇航局 (NASA) 宣称已经找到木星小行星群探测器“露西号”（Lucy）太阳能电池板未能完全展开的故障原因。

露西号于 10 月 16 日发射，但在发射约 1 小时后开始按计划部署两个大型太阳能电池板时，其中一块电池板却未能展开。每个电池板的直径都超过 24 英尺 (约 7 米)。

现在，任务团队相信他们已经确定了故障发生的原因，即一根帮助太阳能电池板展开的绳索出了问题。

NASA 官员在此前的声明中写道：“初步测试表明，拉出太阳能电池板的绳索可能没有按计划完成这一过程。不过，目前还不确定是什么导致了这种情况。任务团队正在进行更多测试，以确定情况是否属实，并找到根本原因。”

声明指出，除了探测器返回的数据外，地面团队正在使用工程模型来评估情况。此外，任务团队最早也要到 11 月 16 日才会命令探测器尝试修复太阳能电池板的问题。

根据 NASA 的声明，除了被卡住的太阳能电池板外，露西号一切都工作正常，该探测器按计划处于巡航模式。声明指出，露西号的三台仪器中有两台已经启动，第三台预计于美国时间 11 月 8 日开始工作。

NASA 工程师们仍在评估太阳能电池板故障是否会迫使任务人员调整未来的计划。露西号在靠近地球的轨道上需要度过整整一年的旅程，太阳能电池板产生的能量足以为其提供足够的能量。然而，在露西号的目的地特洛伊小行星群，阳光要暗淡得多，它们绕太阳运行的距离与木星相同。

露西号计划在其 12 年的任务中飞越其中的 7 颗小行星，外加一颗位于主行星带的小行星。还没有任何探测器访问过这些特洛伊小行星，它们有时被称为行星形成的化石。