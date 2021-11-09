亚马逊 AWS 计划在加拿大西部新建数据中心，预计 2023 年底投入使用

11 月 9 日消息，当地时间周一亚马逊宣布将在加拿大西部建设数据中心，提升公司在加拿大市场的云服务连接速度和信息存储能力。

亚马逊表示，公司将在阿尔伯塔省卡尔加里周边开辟一处区域扩建基础设施，在蒙特利尔现有业务之外扩大加拿大市场业务。

亚马逊表示，新建的 AWS Canada West 区域将允许加拿大更多开发人员和机构通过亚马逊数据中心运行应用程序，为终端用户服务。此举还使得相关企业能就近存储数据，不再利用位于加拿大蒙特利尔或美国境内的基础设施。

AWS 加拿大分公司负责人埃里克・盖尔斯 (Eric Gales) 在接受电话采访时表示：“我们预计，采用 5G 技术的联网设备将会激增，在加拿大西部新建一处基础设施区域是对这一趋势的有效补充。”“这意味着这些设备的信息不需要再从卡尔加里传输到蒙特利尔。”

目前亚马逊网络服务（AWS）在全球有 81 个“可用区域”。位于加拿大阿尔伯塔省的亚马逊基础设施预计将在 2023 年底或 2024 年初投入使用。

亚马逊表示，亚马逊 AWS 部门计划到 2037 年投入逾 30 亿美元建设、运营和维护位于阿尔伯塔省的基础设施，为加拿大创造 950 个全职工作岗位。这笔资金是 AWS 计划在未来 16 年向加拿大投资约 170 亿美元计划的一部分。