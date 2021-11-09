中兴 Blade L9 手机发布：搭载紫光展锐 SC7731E SoC，运行 Android 11 Go 系统

IT之家 11 月 9 日消息，中兴于近日在墨西哥发布了旗下新款入门级机型 Blade L9，该机拥有蓝色和黑色两种颜色可供消费者选择，售价为 1699 墨西哥比索（约合人民币 534 元）。

IT之家通过中兴墨西哥官网了解到该款机型采用一块 5 英寸的 TFT 屏幕，分辨率为 960 x 480，屏幕比例为 18：9。该机正面没有任何挖孔，因为机器本身定位入门级机型，所以机器屏幕的上下边框较宽，摄像头被放在了屏幕的上边框，该前置摄像头像素为 500 万。机器背面采用了从左上角向四周散射的渐变状效果设计，左上角区域为后置摄像头，采用单摄设计，并在下方配备一颗 LED 闪光灯，该摄像头像素为 800 万。

该机的 USB 充电接口位于机身左侧边框处，且为 microUSB 设计，电池容量为 2000mAh。音量及电源键位于机身的右侧边框，顶部有一个 3.5mm 耳机接口，该机没有配备任何指纹识别装置。

内部配置方面，中兴 Blade L9 的 Soc 采用紫光展锐 SC7731E，该 SoC 有四个核心，且主频为 1.3GHz。该机器为 1GB+32GB 的储存配置，还有一个用于额外存储的 microSD 卡槽，最大支持 128GB 的拓展。系统方面该机运行 Android 11 Go 系统，该系统为谷歌专门开发的简化版的 Android 11，主要面向低配机型，可大幅提升低配机型的应用启动速度。