京东 11.11 苹果 iPhone 13 系列至高减 600 元，AppleCare + 限时 2 折

IT之家 11 月 9 日消息，京东 11.11 全球热爱季，苹果自营旗舰店全店大促，11 月 10 日 20 点狂欢开启，iPhone 13 系列现货抢购，抢券至高减 600 元，AppleCare + 抢券限时享 2 折，京东 Apple 自营店 ×PLUS 联名卡（京 A 卡）享多重权益，点此前往。

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大额优惠券：

iPhone 13

11 月 10 日 20 点神券可用，满 3800 减 300 元、满 6000 减 500 元（可与限品类东券叠加，可与店铺东券叠加）：

iPhone 13 mini

11 月 10 日 20 点神券可用，满 3800 减 300 元、满 6800 减 600 元（可与限品类东券叠加，可与店铺东券叠加）：

iPhone 13 Pro/iPhone 13 Pro Max

11 月 10 日 20 点限量抢购：

AppleCare+

11 月 7 日 - 11 日领券即用，满 4000 减 519 元、满 4000 减 679 元，购 iPhone 13 系列套餐版 AppleCare + 享 2 折：

AirPods

领券 1 天内有效，满 1000 减 247 元、满 1400 减 200 元：

配件

领券 1 天内有效，满 50 减 5 元、满 100 减 20 元、满 200 减 40 元、满 300 减 60 元：

其他

・前往京东 11.11 苹果自营主会场：点此前往。

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