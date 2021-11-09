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京东 11.11 苹果 iPhone 13 系列至高减 600 元，AppleCare + 限时 2 折

2021/11/9 15:56:52 来源：IT之家 作者：杰克 责编：杰克
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IT之家 11 月 9 日消息，京东 11.11 全球热爱季，苹果自营旗舰店全店大促，11 月 10 日 20 点狂欢开启，iPhone 13 系列现货抢购，抢券至高减 600 元，AppleCare + 抢券限时享 2 折，京东 Apple 自营店 ×PLUS 联名卡（京 A 卡）享多重权益，点此前往

• 京东 11.11 京享红包：点此领取（每天领 3 次）

大额优惠券：

iPhone 13

11 月 10 日 20 点神券可用，满 3800 减 300 元、满 6000 减 500 元（可与限品类东券叠加，可与店铺东券叠加）：

京东 Apple iPhone 13 128GB 午夜色券后 5699 元领 300 元券京东 Apple iPhone 13 256GB 粉色券后 6299 元领 500 元券

iPhone 13 mini

11 月 10 日 20 点神券可用，满 3800 减 300 元、满 6800 减 600 元（可与限品类东券叠加，可与店铺东券叠加）：

京东 Apple iPhone 13 mini 128GB 星光色券后 4899 元领 300 元券京东 Apple iPhone 13 mini 512GB 蓝色券后 6999 元领 600 元券

iPhone 13 Pro/iPhone 13 Pro Max

11 月 10 日 20 点限量抢购：

京东 Apple iPhone 13 Pro 128GB 远峰蓝色 11 月 10 日 20 点限量抢购 7999 元直达链接京东 Apple iPhone 13 Pro Max 128GB 石墨色 11 月 10 日 20 点限量抢购 8999 元直达链接

AppleCare+

11 月 7 日 - 11 日领券即用，满 4000 减 519 元、满 4000 减 679 元，购 iPhone 13 系列套餐版 AppleCare + 享 2 折：

京东 Apple iPhone 13 mini 128GB 星光色【1 年期官方 AppleCare + 版】券后 5328 元领 519 元券京东 Apple iPhone 13 128GB 午夜色【1 年期官方 AppleCare + 版】券后 6128 元领 519 元券京东 Apple iPhone 13 Pro 256GB 远峰蓝色【1 年期官方 AppleCare + 版】券后 8968 元领 679 元券京东 Apple iPhone 13 Pro Max 128GB 银色【1 年期官方 AppleCare + 版】券后 9168 元领 679 元券

AirPods

领券 1 天内有效，满 1000 减 247 元、满 1400 减 200 元：

京东 Apple AirPods 配有线充电盒【2 年期官方 AppleCare + 版】券后 1148 元领 247 元券京东 Apple AirPods Pro 主动降噪无线蓝牙耳机券后 1499 元领 200 元券

配件

领券 1 天内有效，满 50 减 5 元、满 100 减 20 元、满 200 减 40 元、满 300 减 60 元：

京东 Apple Lightning/闪电 转 3.5 毫米耳机插孔转换器/转换头券后 62 元领 5 元券京东 Apple Lightning/闪电转 USB 连接线 (1 米) 券后 125 元领 20 元券京东 Apple 旅行转换器套件 转接头券后 203 元领 40 元券京东 Apple iPhone 12 mini 专用原装 Magsafe 硅胶手机壳 保护壳 - 粉橘色券后 259 元领 60 元券

其他

京东 Apple AirPods Max-粉色 无线蓝牙耳机 主动降噪耳机 头戴式耳机直降 800 元 3599 元直达链接京东 Apple MacBook Pro 16 英寸 M1 Pro 芯片 (10 核 + 16 核)  16G 512G 深空灰新品抢购 18999 元直达链接

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