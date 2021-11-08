11.9 省钱攻略：天猫红包继续加码、京东健康生活狂欢

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11 月 9 日活动日历：

00:00：11 月 8 日 - 10 日，天猫双 11 超级红包连续 3 天加码，每天 90% 以上超高中奖概率、红包面额更大；

00:00：京东健康生活超值服务狂欢，每满 200 元减 30 元。

此外，11 月 6 日 - 11 日，京东 PLUS + 爱奇艺 VIP 开启双 11 大促，联名卡日常售价 248 元，现直降至 5.5 折 138 元：（需验证购买资格再下单）

天猫与京东的百亿补贴也在持续进行中，在京东百亿补贴会场内，iPhone 12 128G 版仅需 4999 元、纯甄酸奶 24 盒低至 49.9 元。

与此同时，11 月 4 日 20 点 - 11 月 10 月 22 点，天猫预售疯抢中，抢爆款减免优惠。

・ 双 11 玩法攻略：

《最大 8888 元、每天 1 次：天猫双 11 超级红包开抢（附攻略） 》

《6666 元 vs 8888 元：京东 11.11 大额红包 12:00 正式开抢》

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・ 双 11 热卖清单

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本文用于传递优惠信息，节省甄选时间，结果仅供参考。

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