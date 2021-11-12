微软 Win11 预览版已屏蔽 Edge Deflector，更改默认浏览器失效

IT之家 11 月 12 日消息，据 MSPoweruser 报道，几年来，微软一直在争取迫使 Windows 用户使用 Edge 浏览器，经常地迫使链接在浏览器中使用 microsoft-edge://协议打开。

例如，这个协议被用于内置的 Windows 搜索和《新闻和兴趣》小组件中，而大多数用户希望这些来源的链接能在他们的默认浏览器中打开。

用户和开发者通过使用像 Edge Deflector 这样的工具软件进行反击，它掌握了 microsoft-edge://协议的所有权，并将这些链接引导到你喜欢的浏览器。

现在 Edge Deflector 开发者报告说，微软已经使 Windows 11 预览版 22483 和 22494 之间的协议无法被劫持，这意味着 Edge Deflector 应用程序不再工作。

该开发者写道：

“你不能通过注册表更改、OEM 合作伙伴定制、修改微软 Edge 软件包、干扰 OpenWith.exe 或任何其他侵入的变通方法来改变默认协议关联。 微软甚至不屑于抛出“一个应用程序的默认值被重置”的错误信息。它只是默默地忽略了注册表中协议的 UserChoice 注册表键，而是打开 Microsoft Edge 浏览器。Windows 仍然使用默认的协议关联来检测和呈现可能的 Edge 测试版或预览版构建版本。”

开发者 Daniel Aleksandersen 说，仍有可能使 Edge Deflector 恢复工作，但这需要对 Windows 11 进行“破坏性的改变”，这似乎不值得一搏。IT之家获悉，他将停止更新 Edge Deflector 应用程序，让用户选择使用 Edge 浏览器或忽略微软继续推动的《新闻和兴趣》小组件等功能。

该开发者总结说：