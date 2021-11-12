FADU 发布新一代 PCIe 5.0 主控、SSD：读取 14.6 GB/s，支持 NVMe 1.4a

IT之家 11 月 12 日消息，芯片厂商 FADU 于 11 月 8 日宣布推出新一代 PCIe 5.0 主控芯片 FC5161，以及成品 SSD 产品。这款主控支持 PCIe 5.0×4 通道，支持最新的 NVMe 1.4a 协议、OCP Cloud Spec 2.0 标准。

性能方面，新款 SSD 能实现 14.6 GB/s 的读取速度，10.4 GB/s 的写入速度，随机读取性能 3400K IOPs，随机写入 735K IOPS。

官方表示，这款固态硬盘方案提供 E1.2、U.2、E3、E1.L 等多种规格，适合服务器以及数据中心。随着主控工芯片代际提升，传统架构方案的发热十分可观，在高温下性能会下降 60%。要想提高产品的实际效果，需要对功耗做出控制。FADU 表示，在 PCIe 5.0 主控芯片 FC5161 的设计过程中，考虑到低功耗设计，能够保证性能持续发挥。因此，这款芯片的平均功耗会小于 5.2W。

▲ FADU 目前在售产品

IT之家了解到，FADU 这款 SSD 主控主要面向数据中心设计，成品固态硬盘何时问世暂时未公布。此前，群联也宣布推出 PCIe 5.0 SSD 主控。