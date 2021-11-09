铠侠发布业内首款 PCIe 5.0 固态硬盘 CD7：采用 EDSFF E3.S 规格，最高容量 7.68TB

IT之家 11 月 9 日消息，铠侠近期发布业内首款 PCIe 5.0 固态硬盘 CD7，该硬盘专门为数据中心和服务器设计，采用 EDSFF E3.S 规格，且最高容量为 7.68TB。

IT之家从铠侠美国官网上了解到，铠侠表示 CD7 固态硬盘以去年 E3.S 全功能开发平台为基础，提高了每块硬盘的闪存密度，并优化了整体的电源效率。该款固态硬盘突破了 2.5 英寸外形尺寸的设计限制，并针对高性能、高效率的服务器和存储需求进行了特殊的优化。

铠侠 CD7 固态硬盘采用铠侠自家 BiCS FLASH 3D TLC 颗粒，使用 PCIe 5.0 规范设计，支持 x4 PCIe 通道，但也针对 PCIe Gen5 x 2 的性能进行了优化，使其性能表现与 PCIe Gen 4 x 4 相似，大大节省了 PCIe 通道的占用量。在性能方面 CD7 固态硬盘读取吞吐量为 6450 MB/s，随机读取 1050K IOPS，读取延迟为 75μs，写入延迟为 14μs，比上一代 PCIe 4.0 固态硬盘分别低 17% 和 60%。

铠侠 CD7 系列目前正在向和铠侠合作 OEM 厂商和客户提供样品，目前售价未知。