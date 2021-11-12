格力董明珠称要培养 22 岁女秘书孟羽童成为“第二个董明珠”

近日，关于“22 岁女孩成为董明珠秘书”、“格力有接班人了”的相关话题频频冲上热搜榜榜单；原因是，近日格力电器董事长董明珠在中国制造业领袖峰会上介绍了她的秘书，并称要将孟羽童培养成第二个董明珠。所以这让 22 岁任职秘书的孟羽童瞬间走红，引发大量关注。

11 月 11 日，对于董明珠的夸赞，当事人孟羽童在个人微博账号作出回应，“自己只是一个普通的打工人”。

孟羽童表示，觉得比我优秀、比我努力、比我有才华的人真的太多太多了，我只是非常幸运能遇到这样很好的机会，遇到很好的老板和这样的平台，我真的就是一个很普通的女孩和一个打工人。我也知道自己有很多的缺点和不足，所以非常感谢大家愿意给我提出中肯的建议或者是意见。”

对此，有网友评论称，孟羽童性格和董明珠一样强势，“董总是想把她复制成自己。”也有网友表示，给董总建议，赶快加大年轻人的市场投入和广告...

公开资料显示，2017 年，孟羽童被保送至浙江大学西班牙语系辅修竺可桢学院创新与创业管理强化班。同时，在今年 7 月，孟羽童在综艺节目《初入职场的我们》中结识董明珠并获得赏识，最终由实习生转正成为董事长秘书。

在评价孟羽童的时候，董明珠说：你最大的竞争力就是比别人吃苦，性格非常的活跃，学习反应能力很强，以后要做市场和营销。营销不是要从课本学到的，是从实践中总结出来的。

据悉，董明珠曾不止一次透露过格力接班人的选拔要求，不会以亲属为关系，也不以朋友为关系，只看个人能力。能被董明珠选中，那也说明了孟羽童是不错的苗子。

董明珠还坦言，“如果今天有人来接替，我明天就可以退休。但是我即使退休，格力这两个字也不可能从我思想里消失”。