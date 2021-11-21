格力董明珠回应 22 岁女秘书孟羽童走红：培养成第二个董明珠，并不是未来就是董事长、总裁

IT之家 11 月 21 日消息，11 月 18 日，格力电器举办三十周年庆典活动。格力电器董事长董明珠回应 22 岁女秘书孟羽童走红时表示，培养成第二个董明珠，并不是未来就是董事长、总裁，格力需要无数个董明珠，要建立这样一个文化。

董明珠表示，我觉得可能当时表达的意思就是说，我们格力电器需要无数个敢于去挑战的人，那么作为孟羽童来讲，她首先就是在《初入职场的我们》几个月的相处当中，我发现她身上具有很多精神在里面。首先第一个，她独立性很强；第二个，遇到挫折，越挫越勇；第三个，她勤于思考。所以我觉得她有这么好的优先的条件，我想再进一步的培养她，让她成为第二个董明珠，大家认为好像董明珠未来就是董事长、总裁，其实不是，格力需要无数个董明珠。我们要建立这样一个文化。

对于格力何时实行周末双休？董明珠回应：社会需要时，要放下自我。

下面是视频：

此前，孟羽童表示，觉得比我优秀、比我努力、比我有才华的人真的太多太多了，我只是非常幸运能遇到这样很好的机会，遇到很好的老板和这样的平台，我真的就是一个很普通的女孩和一个打工人。我也知道自己有很多的缺点和不足，所以非常感谢大家愿意给我提出中肯的建议或者是意见。

IT之家获悉，公开资料显示，2017 年，孟羽童被保送至浙江大学西班牙语系辅修竺可桢学院创新与创业管理强化班。同时，在今年 7 月，孟羽童在综艺节目《初入职场的我们》中结识董明珠并获得赏识，最终由实习生转正成为董事长秘书。