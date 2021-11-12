因为持续性的芯片短缺，富士康对 2022 年前景持“谨慎”态度

11 月 12 日消息，全球最大的电子制造商富士康表示，由于持续的芯片短缺、通胀迹象以及国际形势的紧张，公司对明年的前景“持谨慎态度”。

富士康周五报告了 7 月至 9 月期间创纪录的收益，其净利润同比增长 20% 至 3.2 亿美元，今年前三季度，富士康净利润同比增长 70%。

“鉴于全球断断续续的 COVID 形势，我们预计零部件短缺至少会延续到明年下半年，这比我们之前估计的 2022 年上半年还要长。”富士康董事长刘扬伟周五告诉投资者。

“我们今年的收入表现好于我们之前的预期，这将是明年更高的比较基数。我们将对明年的前景持相当谨慎的态度。”刘说，“COVID 和通货膨胀是影响 [全球经济] 的两个非常重要的因素，而且仍然难以预测。”

刘扬伟表示，由于组件短缺和去年同期相对较高的基数，预计 2021 年最后一个季度消费电子产品以及计算产品的收入可能会比去年同期下降。他补充说：“与同期相比，云服务器和网络产品的收入可能持平，而公司的组件业务可能仍会在 10 月至 12 月期间出现增长。而明年最重要大的增长动力将来自于富士康的云和网络业务。”

富士康是苹果最大的供应商，但它的客户也包括谷歌、惠普、Facebook、微软、亚马逊和思科。该公司为从智能手机、平板电脑和智能手表到个人电脑、服务器和汽车的所有产品提供产品组装和组件。