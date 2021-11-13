英伟达在 DGX SuperPOD 上运行 cuQuantum，创造了量子计算模拟世界纪录

IT之家 11 月 13 日消息，从英伟达获悉，英伟达在新兴的量子计算领域打破了一项纪录，同时正在推出相关软件，以便任何人都可以完成这项工作。

英伟达表示，其创造了有史以来最大的量子算法模拟，使用 cuQuantum 来解决 MaxCut 问题，cuQuantum 是英伟达用于加速 GPU 上的量子电路模拟的 SDK。

据介绍，在数学领域中，经常列举 MaxCut 示例，说明任何已知计算机都无法有效解决的优化问题。MaxCut 算法用于设计大型计算机网络，找到具有数十亿条硅通路的芯片的绝佳布局，并探索统计物理学领域。MaxCut 是量子学界中的一个关键问题，它是展示使用量子算法优势的主要候选项之一。

IT之家了解到，英伟达在内部超级计算机 Selene 上运行 cuQuantum 中的 cuTensorNet 库，模拟量子算法来解决 MaxCut 问题。使用 896 个 GPU 模拟 1688 个量子位，能够处理包含高达 3375 个顶点的图形。这比之前超大型的量子模拟提高了 8 倍的量子位。英伟达称其解决方案达到了最佳已知答案的 96%。

目前，cuQuantum 的首个库 cuStateVec 推出公测版，可供下载。它使用态矢量方法加速数十个量子位的模拟。帮助英伟达创造世界纪录的 cuTensorNet 库则将于 12 月推出。