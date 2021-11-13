丰田宣布日本所有工厂将恢复正常运营，12 月计划产 80 万辆车

11 月 12 日，丰田汽车表示，公司计划 12 月在全球生产约 80 万辆汽车，高于去年同期的约 76 万辆。丰田汽车仍保持本财年生产 900 万辆汽车的计划不变。

今年以来，由于新冠肺炎疫情肆虐，导致全球出现汽车零部件短缺，而丰田也被迫断断续续停工停产并削减了生产计划。丰田表示，该公司预计最早将于 2021 年 12 月实现正常的生产。

在近期的业绩发布会上，丰田首席运营长 Ashwani Gupta 在讨论产量增加的问题时，提到了对半导体采购形势的更清晰的看法。

尽管 12 月 80 万的产量将比去年有所增加，但丰田曾向一些供应商表示，该公司预计 12 月的全球产量可能会达到 98 万辆。但是，丰田在仔细研究了最近的零部件采购情况后，决定调整 12 月生产计划。

丰田表示：“考虑到要从之前的减产中恢复过来，我们预计 12 月将在全球生产 80 万辆汽车。另外，由于我们与供应商的积极合作，丰田在日本所有的 14 家工厂和 28 条生产线将在 12 月恢复正常运营，这是自今年 5 月份以来首次恢复正常运营。”

丰田还在今天发布的一份声明中表示：“由于新冠肺炎疫情的蔓延导致零部件短缺，自 8 月份以来，我们多次调整生产计划，给各方造成了各种不便。我们想向各方表示感谢，感谢你们的大力支持，帮助我们维持生产。”