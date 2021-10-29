丰田纯电 SUV bZ4X 细节公布：30 分钟充到 80%，WLTP 续航 500km，还支持太阳能

IT之家 10 月 29 日消息，丰田汽车公司拟发布一款名叫“bZ4X”的纯电中型 SUV，虽然中文名未定但现在公布了更多关于这款车型的信息。

丰田表示，这款车的外形与 Rav-4 相似，基于 e-TNGA 打造的 BEV 专属平台，轴距 2850mm，1000mm 跨级别后排空间，电动机最大功率 150kW（约 200 匹马力），将于 2022 年中在北美、日本、中国和欧洲发布。

据悉，这款车搭载宁德时代电池包，车身一体的大容量电池包，单次充电续航里程约为 500 公里（WLTP），支持 DC 快充，可实现 30 分钟充到 80%。

IT之家了解到，这款车型采用热泵式空调、座椅加热、方向盘加热、前排座椅脚下的辐射加热器，提升驾驶节能性，确保冬季的续航里程。

丰田还专门为中国消费者的需求进行了优化，定制车载智能生态系统 OneMotionGrip，实现线控转向系统与异形方向盘相结合，采用了升级的“ToyotaSafetySense 智行安全”辅助套装以及最新“ToyotaSafetySense 智行安全”辅助套装、多媒体系统支持 OTA 进行软件升级、可远程操控的 ToyotaTeammateAdvanced、Park 停车辅助系统等。

丰富语音识别功能，让指令更轻松。此外，数字钥匙可以通过智能手机进行锁车，解锁、启动系统等操作，并可在智能手机之间授权，远程轻松借车。

值得一提的是，这款车型还在车顶装备了太阳能电池板，一年能提供 1800km 续航的电量。