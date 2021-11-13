2021-2022 DOTA 职业巡回赛将至，赛程公布

IT之家 11 月 13 日消息，今日 @DOTA2 官方微博宣布，2021-2022 DOTA 职业巡回赛即将到来，完美世界电竞将承办中国区联赛。在新的赛季中，将会有三次巡回赛，每次包含两个联赛：1 届地区联赛（DPC 联赛）和 1 届甲级联赛（MAJOR）。此外，新赛季的 DPC 积分分配也有所调整。随着举办时间的推移，越靠近国际邀请赛（TI）的巡回赛，所提供的 DPC 积分也会随之增多。其中，甲级联赛冠军奖金为 20 万美元。

《DOTA 2》新赛季阵容将在 11 月 22 日凌晨锁定，DPC 中国联赛将会为 A 级联赛的参赛名额举办公开预选赛，公开预选赛的报名和比赛时间将在之后公布。DPC 中国联赛将在每周一、周二、周五、周日举办，其他地区联赛的举办时间详见下表：

甲级联赛名额分配

甲级联赛有 18 支参赛队伍，其中云集了每个地区联赛的 S 级联赛冠军。每个赛区至少有 2 个参赛名额。其中部分赛区分配到了更多名额，详情如下：

西欧 4 个名额

东欧 3 个名额

中国 4 个名额

北美 2 个名额

东南亚 3 个名额

南美 2 个名额

地区联赛 - S 级：

* 第 3、4 名晋级甲级联赛的名额将根据不同地区有所调整。

地区联赛 - A 级

下面是每个甲级联赛的各名次奖金和 DPC 积分的分配详情：

甲级联赛

* 第 3、4 名晋级甲级联赛的名额将根据不同地区有所调整。

IT之家此前报道，杭州亚运会组委会宣布，DOTA2 正式成为将于 2022 年举办亚运会正式电竞项目。