苹果发布 SF Symbols 3.1 图标库更新：修复错误 Bug，新增更多符号图标

IT之家 11 月 13 日消息，据 9to5 Mac 报道，在 WWDC 2021 全球开发者大会上，苹果公司推出了 SF Symbols 3 图标库，拥有有 600 个新图标。继 9 月底 SF Symbols 3 正式版发布后，苹果现在又发布了 SF Symbols 3.1 图标库更新，不仅带来了错误 Bug 修复，还为该应用添加了更多的符号或图标。

正如 Mike Stern 在推特上提到的，除了前次更新增加的 600 个图标之外，这次更新还带来了“几十个新符号”。

苹果 SF Symbols 是一个包含 3200 多个符号的库，开发者可以在他们的项目中使用。除了 600 个新图标外，SF Symbols 3 的特点是改进了颜色定制，还有新的检查器，以及改进了对自定义符号的支持。

IT之家获悉，SF Symbols 拥有超过 3200 个符号，是一个图标库，旨在与苹果平台的系统字体 San Francisco 无缝集成。Symbols 有九种重量和三种比例，并自动与文本标签对齐。它们可以被导出并在矢量图形编辑工具中进行编辑，以创建具有共享设计特征和无障碍功能的自定义符号。

SF Symbols 3.1 可以在苹果开发者网站上下载。安装 SF Symbols 3 需要一台装有 macOS Catalina 或更高版本的 Mac 电脑。