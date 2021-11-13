成本改善，基站/汽车电子拉动 PCB 公司业绩大爆发

11 月 13 日消息，很长一段时间以来，PCB 产业链公司由于受到上游材料覆铜板涨价的影响，不仅业绩承压，从业者纷纷抱怨上游涨价太狠，下游难以顺利转嫁成本，相关上市公司的股价也持续低迷。不过在三季报发布后，这种情况得到明显的改善。

据笔者统计发现，多数 PCB 企业今年第三季度业绩较之前出现明显好转的信号，同比、环比均有大幅改善，在业绩的驱动下，二级市场上市公司的股价也纷纷触底反弹。

基站建设提速，汽车电子成为增量

行业周知，覆铜板作为 PCB 的上游，而且是 PCB 的主要原材料，由于行业集中度较高，而且具备较强的话语权，因此向下游转嫁成本的能力远远超过 PCB 企业。因此，其大幅度、长周期的的涨价，无疑会令 PCB 公司无论是经营层面还是业绩层面，均面临一定的压力。

自去年下半年开始，覆铜板厂商由于受到上游铜箔等涨价的影响，便开始了提价潮。据悉，1.2mm 的标准 FR4 厚板高点超过了 200 元每张，以覆铜板巨头建滔积层板为例，该公司去年下半年累计提价五次，提价幅度累计超过 30%。此外，甚至有企业的部分型号提价超过 60%。

据笔者了解，这一轮涨价已经持续了超过一年的时间，最新一次的涨价潮是在今年的 8 月份，依然是以建滔积层板为首的一众厂商宣布因为铜箔等原材料涨价而调涨覆铜板的价格。

有券商分析师指出，覆铜板在今年一季度提价 20%，二季度的前两个月继续涨价 30%，部分厚板涨价涨的多的，基本是翻倍了，薄板也有 30%-50% 的涨幅。但是 6-7 月份略有降价，出现了短暂的机会窗口。

“PCB 在三季度的生产中，有部分原材料的采购是来自 6 月-7 月的窗口期，另外 PCB 公司由于成本原因，也纷纷开启提价的动作，这个动作基本是在今年一季度和二季度开始的，到了三季度也体现出了部分效益。”该分析师补充道。

在下游需求方面，5G 基站的全年建设目标为 60 万座，但是由于上半年仅完成全年目标的 31%，基站的建设不及预期，导致 PCB 公司业绩承压。不过下半年来，运营商基站及承载网设备招标陆续开始启动，基站建设节奏也明显加快，这也将给产业链带来新一轮机会。

有相关从业者对笔者表示，最近一段时间以来，PCB 行情确实有转好的迹象，尤其是服务器领域。

此外，新能源汽车成为另外一个增量因素。“电动车 ASP 对传统燃油车翻倍以上增长的提升幅度，对行业一定会有可观的增量。从 8 月开始，国内电动车环比均有不同程度的增速，直接带动了 PCB 连接器的订单增长。”前述分析师表示。

Q3 单季度业绩向好

虽然目前尚不可知覆铜板价格是否就此企稳，但是 PCB 厂商三季度业绩已经开始出现好转，而且相关公司股价近一周来持续走高。

而且，从三季报情况来看，不少 PCB 企业在应对涨价潮中，已经展现出强劲的韧性，面对上游的涨价，在下游需求向好的情况下，及时向行业下游转嫁。并且抓住降价窗口期，形成成本价格的错配。

根据 wind 数据显示，35 家公司中，仅有 ST 方科、弘信电子、*ST 丹邦 3 家出现三季度单季度亏损的情况。在营收方面，30 家公司的营收同比均实现不同幅度的增长，5 家公司同比下滑；27 家公司环比实现增长，只有 8 家环比下滑。

净利润方面，22 家公司实现同比增长，13 家同比下滑；19 家环比增长，16 家环比下滑。

其中，鹏鼎控股第三季度营收 90.49 亿元，创下单季度历史新高，同比增长 23.1%，环比增长近 45%。并且，公司实现净利润 10.45 亿元，同比增长 77.63%，环比大增 2.7 倍。

深南电路第三季度实现营收 38.75 亿元，同比和环比均实现 20% 以上的增速；净利润则达到了 4.66 亿元，同比增长 24.4%，但是环比大增 46.82%，并且，第三季度净利润创造单季度历史新高。

此前，深南电路对笔者表示，公司的封装基板业务的订满目前处于爆满的情况，下游的汽车等领域的需求比较旺盛，从长期来看，还是比较看好未来的发展。

此外，崇达技术第三季度实现营收 17.65 亿元，同比增长 56.98%，环比增长 24.66%，而净利润 2.3 亿则实现同比翻倍、环比 67.71% 的增速。

目前，可以清晰的看到，随着主流 PCB 厂商的盈利能力正逐步恢复，此前阴跌已久的 PCB 板块近期迎来估值的修复，业绩的暴涨也已经反映在二级市场上面。

据笔者了解，近一周以来，A 股 PCB 板块大涨，其中，崇达技术近两周涨近 40%，本周涨 19.72%；深南电路本周大涨超 27%、世运电路大涨 25.3%，近两个月累涨近 70%；超声电子、鹏鼎控股和景旺电子本周分别涨 16.8%、14.95% 和 12.3%。

虽然在业绩的加持下，诸多 PCB 公司股价开始走出反弹的行情，但是由于覆铜板的原材料端如铜箔、环氧树脂等尚未看到价格回落的迹象，PCB 公司后续仍然面临成本的问题。

至于覆铜板后续是否还会有涨价的动作，有券商分析师表示：“四季度 PCB 成本压力依旧在，至于还会不会涨价，现在还不能确定，不建议提前预设 CCL 成本大幅改善。”