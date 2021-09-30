DigiTimes：因铜箔短缺提高 PCB 成本，主板/显卡等面临涨价压力

IT之家 9 月 30 日消息 据 DigiTimes 报道，近期全球铜现货价格飙升，倒是用于制造 PCB 印刷电路板的铜箔材料价格上涨，且面临短缺的情况。由于铜箔在电路板的制造过程中必不可少，主板、显卡等产品一般采用了多层 PCB，因此预计这一材料的短缺，可能导致未来显卡、主板等产品价格上涨。

外媒 TomsHardware 预计，铜箔短缺对中低价位产品的影响会比较大，而高端产品本身具有相当高的溢价，因此成本小幅上涨将不会影响到最终零售价。

目前全球面临半导体芯片的短缺状况，但是制造电子产品所必备的 PCB、被动电子元件等同样对成本比较敏感，电容器由于东南亚疫情的影响，从 8 月起出货量便大幅减少。

具体来看，纯铜价格从 2020 年 12 月的每吨 7755 美元，上涨至 9 月 28 日的每吨 9262 美元。国内市场中，9 月 30 日铜现货价格均价为 6.89 万元每吨。外媒表示，今年以来铜价的上涨，导致 PCB 报价小幅上涨。

IT之家了解到，目前主板以及显卡产品大都采用 8 层左右的 PCB，部分高端型号还使用了 2OZ 厚的铜箔，来提高传输效率。Digitimes 称，近期有 PCB 制造商决定对未来的订单进行提价，但是产品涨价对于终端产品的影响目前还未知。