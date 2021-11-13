英特尔 DLVR 电源管理技术曝光：CPU 功耗降低 20%-25%，13 代酷睿将应用

IT之家 11 月 13 日消息，据外媒 VideoCardz 报道，一张英特尔的路线图出现在 Reddit 论坛上。图中展现了全新的 DLVR 电源管理技术，将于 2022 年随第 13 代酷睿 Rapter Lake 处理器发布。此外，这代处理器将首次支持 LPDDR5X 内存，CPU 缓存也会为游戏专门优化。

DLVR 技术全称为“数字线性稳压器”，将取代 FIVR 成为新的电压调节模块。此前曝光的英特尔专利展现了 D-LVR 字样，有海外网友发现英特尔至少从 2020 年 1 月就开始研发这项技术。

具体来看，这项技术需要在主板上集成处理器电压调节模块，在主稳压器旁放置一个额外的数字线性稳压器。专利中指出，这项技术实现成本较低，而且复杂度也很低，可以更精确地实时调节处理器电压。

英特尔研究人员声称，为了解决 CPU、SoC 负载激增的问题，确定稳压器的输入电压十分重要，高于所需电压会产生额外的功耗。有几个原因会导致异常电压升高：主板负载线（LL）、最大处理器电流要求、主板电压调节不精确。通过将初级电压调节模块与线性稳压器并联，可以使得 CPU 核心输入电压不会过高，从而降低了功耗。

上方示意图演示了 D-LVR 技术相比 FIVR 取得的技术进步。看出，在 CPU 中低负载时，处理器平均电压会降低 160mV 左右，功耗可以降低多达 20%-25%；然而随着处理器逐渐满载，两种方式的效果趋近于相同。此外，电压下降还会使得处理器的频率上限有所提升，性能增幅最高可达 7%。

IT之家了解到，根据英特尔的路线图，第 13 代酷睿处理器将沿用 12 代的大小核设计，核心数量预计将不会改变。但是，随着制程工艺的提升和 D-LVR 稳压技术的应用，可以预计 13 代处理器的性能、功耗表现将会有明显进步 。外媒表示，尽管 13 代酷睿预计依旧沿用 LGA1700 插槽，但是 D-LVR 技术需要主板电路进行更改，因此预计 700 系芯片组主板才会应用这项技术。