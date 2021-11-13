谷歌 Chrome OS 虚拟键盘将支持黑暗主题、Unicode 14 表情符号和 Linux 应用输入

IT之家 11 月 13 日消息，据 9to5 Google 报道，谷歌正在努力改进 Chrome OS 的虚拟键盘，包括新的黑暗主题，Unicode 14 表情符号，以及在使用 Linux 应用程序时输入的能力。

一年多以来，谷歌一直在为 Chrome OS 开发浅色/深色切换功能，这将使当前的默认主题更加深沉，同时也提供了大规模的重新设计的浅色主题，谷歌在去年 9 月首次展示了这一功能。很明显，谷歌希望在向所有人推出浅色/深色主题切换之前，完善更多细节。

为此，Chrome OS 的下一个主题是虚拟键盘 —— 当你使用平板电脑或当你的可转换 Chromebook 的键盘被翻开时出现的触摸屏键盘。根据添加到 chrome://flags 的一个新 flag，虚拟键盘将获得新的主题，不会像目前的版本那样白得刺眼。

启用虚拟键盘的黑暗模式支持 当黑暗模式激活时，为虚拟键盘启用黑暗模式的颜色。 #enable-cros-ime-dark-mode

键盘的黑暗模式工作才刚刚开始，所以现在还没有什么可以预览。在未来几周内，我们将继续关注这个 flag 的发展。

同时，Chrome OS 的表情符号选择器，可以从虚拟键盘或随时按搜索 + Shift+Space 键访问，根据最近的代码变更，它正在获得 Unicode 14 的最新表情符号。最新的表情符号将随着安卓 12L 的发布在手机上首次亮相，包括大量新的性别和现有表情符号的肤色变体，包括握手表情符号的各种可能的肤色组合。

以下是安卓 12L 中新增的其他 Unicode 14 表情符号。 “巨魔、珊瑚、莲花、空巢、有蛋的巢、豆子、倒液体、罐子、操场滑梯、轮子、环形浮标、哈姆萨、镜子球、低电量电池、拐杖、X 射线、泡泡、身份证、重等号”

IT之家获悉，Unicode 14 表情符号已经随着 Chrome OS Canary 的最新版本到来，这意味着我们期待它们会随着 98 版本的到来而到达所有 Chromebook，该版本计划在明年 2 月发布。

最后，我们发现谷歌正在努力使 Chrome OS 的虚拟键盘 —— 以及潜在的 Chrome OS 平板电脑 —— 更加有用。几年来，Chromebook 已经能够通过虚拟机的方式安装和运行 Linux 应用程序。由于它们不是在 Chrome OS 中“原生”运行的，因此需要从 Chrome OS 端向 Linux 端传递信息，反之亦然。

因此，到目前为止，虚拟键盘还不能用于 Linux 应用程序输入，这意味着你必须使用某种物理键盘来与它们互动。这对那些想用 Chrome OS 平板电脑来使用 Linux 应用程序的人来说是一个问题。

根据即将进入 chrome://flags 的一对新 flag，谷歌正在试验将 Chrome OS 虚拟键盘连接到 Linux 应用程序的方法（下文称为“Crostini”）。除此之外，还计划支持 Chrome OS 的其他输入法（IME），这应该可以实现在 Linux 应用程序中输入日语字符等功能。

Crostini IME 支持 实验性地支持 Crostini 上的 IMEs（不包括 VK）。 #crostini-IME-support Crostini 虚拟键盘支持 对 Crostini 上的虚拟键盘的实验性支持。 #crostini-virtual-keyboard-support

目前，开发工作仍在进行，而且是在 flag 背后进行的，以确保 Chrome OS 不会在 Linux 应用程序中显示虚拟键盘，直到它被证明确实能正常工作。

总的来说，谷歌似乎为 Chrome OS 的屏幕键盘准备了相当多的东西，这对 Chrome OS 平板电脑（如联想 Chromebook Duet 系列）的粉丝来说是个好消息。