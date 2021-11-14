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《GTA：三部曲 终极版》可通过开启 DirectX 12 提高流畅度，只需添加一个参数

2021/11/14 8:50:56 来源：IT之家 作者：汪淼 责编：汪淼
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IT之家 11 月 14 日消息，《GTA：三部曲 终极版》已于近日正式发售，然而该游戏在性能优化上其实并不太好，PC 版还遇到了 R 星启动器问题，只得暂停销售。

据 Wccftech 报道，PC 版玩家可以通过启用 DirectX 12 来显著提升《GTA：三部曲 终极版》的流畅度，主要原因是提升了帧时序的一致性。

要启用 DirectX 12 ，玩家需要进入游戏的 R 星启动器设置，在启动参数下添加 -dx12，就可以获得更好的游戏体验了。

▼ 启用 DirectX 12 前

▼ 启用 DirectX 12 后

IT之家了解到，《GTA：三部曲 终极版》支持简体中文，其数字版登陆了 PS5、XSX/S、Switch、PS4、Xbox One 以及 PC 平台，售价为 59.99 美元（约 383.34 元人民币）。实体版的《GTA：三部曲 终极版》将于 12 月 7 日发售，还将在 2022 年登陆手机。

官方介绍称：三座具有代表性的城市，三个精彩无比的故事。畅玩奠定游戏类型的经典之作，亦即原版《GTA》三部曲：《GTA3》、《GTA：罪恶都市》以及《GTA：圣安地列斯》，这些游戏不仅针对新世代做了更新，并进行了全面性强化，包括崭新的光影及环境升级、高画质纹理、提高绘制距离、《GTA5》风格的控制及瞄准模式，以及更多丰富内容，呈现出前所未有的精细度，为这些深受玩家喜爱的游戏注入新生命。

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关键词：GTA：三部曲GTA

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