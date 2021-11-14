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《战地 2042》发售时将没有游戏内语音聊天系统

2021/11/14 9:57:48 来源：IT之家 作者：江离 责编：江离
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IT之家 11 月 14 日消息，据 DigitalTrends 报道，《战地 2042》发售时，玩家将无法通过游戏内语音聊天相互交流

根据游戏社区经理 Johnson 的说法，在《战地 2042》于 11 月 19 日正式发布之后，游戏中将没有语音聊天系统。

Johnson 建议，在正式添加语音聊天功能之前，PC 玩家可以使用第三方应用程序，主机玩家可以使用 Xbox 和 PlayStation 上的队伍聊天。《战地 2042》的开发人员计划在发布后不久更新游戏，增添游戏内语音聊天。

对于《战地 2042》普通模式来说，语音聊天系统不是特别重要。但是此次《战地 2042》最新的模式“危险地带”非常需要这一功能。该模式类似《逃离塔科夫》，玩家需要和小队一起对抗其他小队或机器人 AI，从地图中某个地点提取数据硬盘并最终安全撤离。这种模式需要小队进行交流。

IT之家了解到，《战地 2042》将于 11 月 19 日发售，登陆 PC，PS5，PS4，Xbox Series X/S 和 Xbox One。《战地 2042》支持 128 名玩家，首发 7 大地图，带来史无前例的全球规模广袤战场。

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关键词：战地 2042

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