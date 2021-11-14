消息称微软 Xbox 将重启 1 vs 100 问答游戏，基于 VR 开发

IT之家 11 月 14 日消息，根据 GamesBeat 的 Jeff Grubb 的说法，Xbox“肯定”正在开发 1 vs 100 的新版本，该项目由 Altspace VR 主导。

1 vs 100 问答游戏最初于 2009 年推出，为 Xbox 360 的在线节目，一名玩家在问答节目中与 100 名玩家对战，并提供诱人的微软积分和免费游戏奖品，但该游戏在 2010 年就下线了。

据 Jeff Grubb 爆料，新版的 1 vs 100 将使用类似 Microsoft Teams 在 VR 方面的 3D 形象，所以交由 Altspace VR 主导开发。

▼ Microsoft Teams 的 VR 形象

此前，Xbox 负责人 Phil Spencer 也曾透露，1 vs 100 可能会重启，正在探索该游戏的新玩法。

IT之家了解到，微软在其年度技术盛会 Ignite 2021 推出了 Mesh for Microsoft Teams，该功能可提供新一代 2D 加 3D 会议体验。通过个性化定制，控制自定义虚拟形象并使用 A 模仿动作和手势。使听有参会者可以使用虚拟形象和沉浸式空间出席会议，并日无需任何特殊装备即可实现。