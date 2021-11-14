李楠将在春节后召开发布会：自称放弃千万收入，每月几万块糊口

IT之家 11 月 14 日消息，今日，前魅蓝总裁、怒喵科技创始人李楠发微博称，将在春节后召开一次发布会，同时讲一讲下一代品牌和其背后的故事。

李楠表示，过去两年，自己放弃了上千万的工资收入，拿着每个月几万块的生活费糊口。同时，也和团队一起，把中国 3c 品牌的高度和价位，在全球市场，推上了改开以来少见的位置。

李楠还透露，明年的一个项目，是 Angry Miao Family 的升级版：Next-gen Brands Club。

李楠微博原文：

过去两年，我放弃了上千万的工资收入，拿着每个月几万块的生活费糊口。 与此同时，也和团队一起，把中国 3c 品牌的高度和价位，在全球市场，推上了改开以来少见的位置。 期间也遇到很多在做更好，更贵的东西的中国品牌以及支持他们的资本。 这些品牌不是媒体和 old money 热捧的无情的销售机器。而是有深度，够酷的 next-gen brands 。资本也不一定什么一线，而是 new money。 春节后我们会有一场 launch ，是时候，把这些品牌和他们背后的故事，也拿出来讲讲了。 对，这就是明年的一个项目，AM Family 的升级版： next-gen brands club 敬请期待。

IT之家了解到，李楠在 2020 年 8 月宣布成立怒喵科技，李楠称，怒喵要坚持做高端品牌，证明中国人可以建立更多国际化的高端品牌。