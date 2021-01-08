李楠晒 CYBERCHARGE 90W 多口氮化镓充电器，三种材质荧光绿外观

IT之家1月8日消息 Angry Miao 怒喵科技创始人李楠，今日在微博晒出了 CyberCharge 90W 氮化镓快充充电器的实拍图。这款产品具有 1×USB-A 接口、2×Type-C 接口，外观采用灰色 PC + 荧光绿材质装饰，正面印有玫红色字样。

根据李楠描述，这款产品性能与同类产品类似，但是李楠对充电头的外观有着很高的要求，因此经过了十几次打样，才最终确定这一版本。此款充电头采用内喷、外印、PVD、镭雕、PC 纹五种工艺，预计售价相比性价比同类产品高一倍。李楠晒出的图片中，背景部分有着十余款不同的充电头，但印刷文字和图案十分相似，可以看出李楠对于玫红色情有独钟。

怒喵科技官网上一直有此款产品的官方图片，但没有任何介绍信息。上图可见，充电器的荧光绿部分采用四颗螺丝固定在充电器本体上，内部有着立体纹路。充电器正面印有 90W 字样以及介绍信息。

怒喵科技首席工业设计师 @邱文韬_CyberBot 此前曾晒出 CyberCharge 模具样本，可以看出此款充电器采用折叠插头的设计。

据IT之家了解，CyberCharge 官方 QQ 群此前发布了一系列产品渲染图，均采用深灰色或白色充电器本体，搭配颜色、图案各异的半透明塑料盖板，十分个性，李楠晒出 CyberCharge 产品图片，预示着该产品有望于近期上市。