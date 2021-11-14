Pixel 6 更新谷歌相机以及谷歌相册，魔术橡皮擦消失后又再次找回

IT之家 11 月 14 日消息，Google Pixel 6 和 Pixel 6 Pro 加入了一项新 AI 功能 ——Magic Eraser（魔术橡皮擦），借助谷歌 Tensor 芯片，它可以帮你从照片中删除不需要的人和背景。

该系列机型近日更新到 5.67 版的 Google 相册，而用户却发现该功能神奇地消失不见了。随后，大量用户通过 Reddit 等平台反馈并抱怨这一问题。从部分用户反馈来看，这似乎是一个 bug。

一位名叫 JaspahX 的用户写道：“其他人在某个时候拥有 Magic Eraser 只是为了稍后它会丢失？我前几天还用过它，但我刚刚打开一张照片想删除一些背景时发现它不见了。如果我打开一张照片进行编辑，甚至“工具”菜单都不会出现。虽然我有尝试卸载“相机”和“相册”并重新安装，甚至还重新启动手机 ，但还是没有。“

随后谷歌表示将修复该 bug。IT之家了解到，出现问题的版本是 5.67.0.409192963，现已修复。

除此之外，谷歌还发布了 8.4.200.406250151.12 版本谷歌相机，开始将 Pixel 6 和 6 Pro 中许多令人兴奋的新功能进行下放。该版本支持 Pixel 5 手机和更早版本，而且还带来了一些小的质量改进。

据 9to5Google 称，新版 GCM 可以通过侧载 Pixel 5 上安装和使用，暂时没有发现任何问题，甚至在 Pixel 4a 上也可以很好地运行。不过有用户反馈称，Pixel 4 似乎会有一点小小的问题，例如打开的时候崩溃。