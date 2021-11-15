报告：Disney + 若不能吸引老年用户，恐无法成为下个 Netflix

北京时间 11 月 15 日早间消息，据报道，迪士尼近日公布了第四季度收益，而后股价出现明显下跌，表明投资者对迪士尼公布的业绩并不满意。媒体报告称，Disney + 如果不能吸引老年用户群体，恐怕无法成为下一个 Netflix。

迪士尼旗下的 Disney + 流媒体服务第四季度的订户数量可能是最令人失望的。一些华尔街人士曾预测 Disney + 在第四季度将新增 940 万订阅用户，结果只有 210 万。

迪士尼首席执行官鲍勃・查伯克（Bob Chapek）在电话会议上表示，将于 2022 年第四季度发布的一系列新节目和电影可能是明年用户增长的一大推动力，该公司仍有望在 2024 年达到 2.3 亿至 2.6 亿订户的目标：

“第四季度将是 Disney + 历史上首次计划在一个季度内发布来自迪士尼、漫威、星球大战、皮克斯和国家地理的原创内容。这其中包括备受期待的《惊奇女士》和《匹诺曹》。”

研究公司 MoffettNathanson 的分析师却认为，迪士尼的节目内容围绕迪士尼经典人物和皮克斯、漫威、以及星球大战等，可能不足以触及某一特定群体用户 —— 那些没有小孩的家庭。报告指出:

“我们认为，Disney + 在美国的认知度得分几乎是同类中最高的，但却未能渗透到 50 岁以上的老年家庭人口中。这些家庭不一定会有被迪士尼内容吸引的小孩子，也不一定会成为漫威、皮克斯或星球大战内容的超级粉丝。”

关于如何开始吸引没有孩子的年长用户，MoffettNathanson 认为，Disney + 应该开始开发更多“非品牌、大众化的娱乐内容”，就像 Netflix 那样。该研究公司还表示，迪士尼应该扩大其国际和本地语言内容，以吸引更多的全球观众。

当然，需要指出的是，自两年前推出以来，Disney + 已经取得了傲人的成绩。该服务目前拥有 1.181 亿用户，而去年同期仅为 7370 万。然而，如果想要用户数量继续增长，MoffettNathanson 关于更多大众化内容的论点似乎是合理的。

该份名为《迪士尼：这是我们选择的行业》的报告于上周三发布。