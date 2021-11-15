任天堂称正对 Switch 的 JC 手柄进行改进，有望解决摇杆漂移问题

IT之家 11 月 15 日消息，据 TheGamer 报道，任天堂 Switch 一直存在一个问题 ——Joy-Con 手柄摇杆漂移。这个问题会导致左右摇杆向某个方向漂移，导致游戏中的视角自行移动，或者角色没有在玩家没有控制的情况下自行移动。近日，任天堂高管表示，该公司正在持续改进 Joy-Con 手柄。

IT之家了解到，有些玩家已经通过自己的办法解决了 Joy-Con 手柄摇杆漂移的问题，但由于 Switch 经常出现这类问题，任天堂甚至在最近几年收到了不少诉讼。最近，在接受 The Verge 采访时，任天堂美国副总裁 Doug Bowser 谈到了一些任天堂所看重的东西，包括 Joy-Con 手柄摇杆漂移。

Bowser 在采访中表示：

在任天堂 Switch 的前 5 年半时间里，我们观察了游戏玩法，我们观察了人们如何反馈他们所佩戴的设备，我们一直在不断改进 Joy-Con，包括模拟摇杆。最新版本的任天堂 Switch OLED 拥有与原版任天堂 Switch 和任天堂 Switch Lite 相同的升级模拟摇杆。

不过，Bowser 并没有透露太多关于任天堂对 Joy-Con 手柄摇杆漂移的回应。