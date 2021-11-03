Switch 破解团队 Team Xecuter 一名成员认罪，将向任天堂赔偿 450 万美元

IT之家 11 月 3 日消息，去年 10 月份，知名破解和盗版组织 Team Xecuter 中的两名成员被逮捕并指控犯有欺诈罪。法国人 Max Louarn 和加拿大人 Gary Bowser 据悉是该黑客组织的领导者，这一组织发布了一系列针对游戏硬件的破解工具。

Bowser 和 Louarn 被指控犯有 11 项重罪，包括电汇欺诈和共谋洗钱。如果被判有罪，两人将面临长期监禁，仅这两项指控就可处以最高 20 年的监禁。

据 VGC 报道，Gary Bowser 已于近日对两项罪名认罪 —— 贩卖规避设备、串谋规避技术措施和贩卖规避设备，他将向任天堂赔偿 450 万美元，检方因此同意免除所有其他指控，但可能最高面临 10 年监禁。

IT之家了解到，Team Xecuter 组织因破解任天堂游戏机闻名，一款名为 SX Pro 的 USB 设备就是他们的杰作之一，该工具让任天堂 Switch 可以运行盗版游戏。据 Ars Technica 报道，该组织的盈利动机使其在修改和仿真社区中备受争议，因为这些社区往往专注于开源工作且避免销售可能引起游戏机制造商和联邦当局注意的产品。Team Xecuter 还为任天堂 3DS 和 NES Classic 等设备制造黑客工具。

任天堂早在今年 5 月就对该组织提起了两起诉讼，旨在关闭在线转售 Team Xecuter 产品的第三方零售商。近年来，任天堂一直在关注托管翻录游戏文件的所谓 ROM 网站以及其他贩卖盗版内容和相关硬件工具的网站并且对这些网站展开了打击。