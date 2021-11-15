华为 P20 推送鸿蒙 HarmonyOS 2.0.0.215 更新：图库新增支持人像聚类万能卡片等

IT之家 11 月 15 日消息，感谢IT之家网友 @德州仪器OMAP 的线索投递，华为 P20 现已推送鸿蒙 HarmonyOS 2.0.0.215 更新，大小为 645MB。

更新日志

通过本次更新服务中心将新增场景化服务组合，同类服务一键获取；图库新增支持人像聚类万能卡片，推荐您更新体验。

【服务中心】

在服务中心 (从屏幕左或右下角边缘上滑可进入)“发现”页签新增场景化服务组合，添加至桌面可自动适配万能卡片，一键获取同类服务 。

【万能卡片】

新增人像聚类万能卡片 (上滑图库应用图标，可添加到桌面)，可以轮播所选人物的照片，点击头像可更换人物，点击照片可跳转到该人物的聚类影集查看更多。

【输入法】

新增小艺输入法应用快捷下载图标 (点击可直接下载使用)，小艺输入法可为您带来简约、安全的输入体验 。

【智慧语音】

优化智慧语音功能，唤醒更灵敏 。

【系统】

关爱长辈，优化触控、音量等基础体验，新增桌面图标放大功能。

【安全】

合入 2021 年 9 月安全补丁，增强手机系统安全。

IT之家了解到，华为 Mate10、Mate 10 Pro、Mate 10 保时捷设计已经在此前推送了鸿蒙 HarmonyOS 2.0.0.215 版本更新，更新内容同样也是新增场景化服务组合等。