华为 MatePad 10.8 英寸推送鸿蒙 HarmonyOS 2.0.0.210：新增跨设备任务管理功能、人像聚类万能卡片等

IT之家 11 月 14 日消息，感谢IT之家网友 @Coode 的线索投递，华为 MatePad 10.8 英寸平板电脑现已推送鸿蒙 HarmonyOS 2.0.0.210 更新，大小为 0.92 GB。

更新日志

【服务中心】

在服务中心（从屏幕左或右下角边缘上滑可进入）“发现”页签新增场景化服务组合，添加至桌面可自动适配万能卡片，一键获取同类服务。

【任务中心】

新增跨设备任务管理功能，在任务中心（从屏幕底部上滑短暂停顿可进入），可查看和使用同 WLAN 网络同华为帐号设备（需支持任务中心）的历史任务，并进行任务互传等管理操作。

【万能卡片】

新增人像聚类万能卡片（上滑图库应用图标，可添加到桌面），可以轮播所选人物的照片，点击头像可更换人物，点击照片可跳转到该人物的聚类影集查看更多。

【输入法】

新增小艺输入法应用快捷下载图标（点击可直接下载使用），小艺输入法可为您带来简约、安全的输入体验。

【智慧语音】

优化智慧语音功能，唤醒更灵敏。

【系统】

关爱长辈，优化触控、音量等基础体验。

IT之家了解到，华为 MatePad Pro 12.6 英寸已经在此前推送了鸿蒙 HarmonyOS 2.0.0.210 更新，新增跨设备任务管理功能，以及合入了安全补丁。