谷歌 Chrome 浏览器将内置截图功能

IT之家 11 月 15 日消息，谷歌 Chrome 浏览器在最近的 Chrome 94 更新中增加了 Android 版的截图功能，但目前没有桌面版本的截屏工具。

据 XDA 报道，最新的 Chrome 98 Canary 版本在 chrome://flags 中出现了两个与屏幕截图相关的 flag：

#sharing-desktop-screenshots

#sharing-desktop-screenshots-edit

一旦这两个 flag 都设置为“已启用”，Chrome 地址栏中的小飞机菜单就会出现一个屏幕截图选项。

当用户点击截屏后，就可以拖动鼠标选择当前网页的一部分，松开鼠标会捕获截图并将其保存到剪贴板，用户可以点击“下载”按钮将其保存为文件。

IT之家了解到，与 Firefox 火狐浏览器中的屏幕截图功能不同，Chrome 的截图工具目前还没有滚动截图选项，用户也无法选择截图文件的自定义文件夹，将始终保存到用户的“下载”文件夹中。

此外，屏幕截图弹出窗口上还有一个“编辑”按钮，但目前功能没有开发完，只会打开一个空白页面。目前尚不清楚 Chrome 的屏幕截图编辑器中将提供哪些选项，预计会有绘制、模糊等基本功能。