谷歌 Chrome Canary 浏览器安卓版正在测试全新页面缩放：还支持记忆功能

IT之家 10 月 11 日消息 据 MSPoweruser 报道，谷歌正在为安卓版 Chrome 浏览器开发新的可访问性选项，出现了新的页面缩放功能，相比点击和未点击的文本缩放能够更好地工作，使用户可以更容易看到手机上的小字文本。

从 GIF 动图中可以看出，该功能将在页面信息下拉菜单中使用，尽管它以后可能会移到其他地方。最重要的是，Chrome 浏览器会记住缩放级别，并在你下次访问同一页面时自动使用它。

该功能已经出现在 Chrome Canary 中，需启用下面的 flag 标志“Accessibility Page Zoom”。

IT之家获悉，谷歌此举是为了解决 Issue 645717：切换可访问性字体比例因子以使用页面缩放而不是文本自动调整。

文字自动调整是在安卓系统上增加非移动（又称桌面）页面文字大小的功能。Chrome 无障碍字体比例因子（设置-> 无障碍-> 字体比例因子）是无障碍功能，用于增加各处的字体大小。

目前，无障碍字体比例系数被纳入文本自动生成器，该自动生成器将非移动文本大小调整与额外的无障碍乘数一起应用。谷歌称，应该将无障碍功能从文本自动生成器中移出，转而依赖页面缩放。