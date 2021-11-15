俄罗斯公司推出 AYYA T1 手机：设有关闭相机和麦克风的机械开关，搭载基于 SailfishOS 的 AuroraOS 系统

IT之家 11 月 15 日消息，俄罗斯国家公司 Rostec 的一个名为 Smartecosystem 的子公司近期推出了一款名为 AYYA T1 的智能手机，这款手机侧面有一个用来关闭其相机和麦克风的机械开关。手机上甚至还安装了一个专门的 LED 灯，在摄像头开启时向用户发出信号。

Smartecosystem 和俄罗斯国防部之间达成了测试 500 台设备的协议，如果测试顺利，俄罗斯国防部将订购 50 万部 AYYA T1 供其内部使用。

该机配备八核处理器 Helio P70，6.5 英寸屏幕，60Hz 刷新率，内置 4GB+64GB 存储组合，后置 1200 万 + 500 万像素摄像头，内置 4000 毫安时电池，还支持 NFC 和指纹识别。AYYA T1 智能手机最有趣的地方是它的操作系统，该系统基于 Jolla 的 Sailfish，是 Jolla 在 2019 年为俄罗斯政府开发的 Aurora 操作系统，但该公司称他们也在测试由卡巴斯基实验室开发的操作系统。

IT之家了解到，AYYA T1 还有一款搭载安卓 11 版本的手机已经在俄罗斯上市，售价 1.9 万卢布（约 1679 元人民币）。