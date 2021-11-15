真我 GT 大师探索版适配 realme UI 3.0 尝鲜版（基于安卓 12）第二批招募开启

IT之家 11 月 15 日消息，感谢IT之家网友 @伦流挂科 的线索投递，今日，realme UI 官方宣布，真我 GT 大师探索版适配 realme UI 3.0 尝鲜版的报名通道在今日 15:00 开放。
不过，本次 realme UI 3.0 尝鲜版的名额只有 1000 名，GT 大师探索版用户需要留意系统推送通知，名额报满之后报名通道将自动关闭。
realme 称，基于最新的 Android 12 操作系统，realme Ul 3.0 将给真粉们带来无缝的畅速潮玩体验。它不仅配备了大量的新功能，而且着重提升了用户使用的安全性，更有超多创造性的定制功能等你来体验。
IT之家了解到，realme 在 10 月 19 日正式发布了 realme UI 3.0 系统，基于 Android 12 打造，带来全新的立体空间感设计，包括：全新立体图标，重构页面布局，个性化主题等。
其余 realme 手机的 realme UI 3.0 尝鲜版开启时间：
2021 年 12 月：真我 GT Neo、真我 GT Neo 闪速版、真我 GT Neo2、真我 GT Neo2T、真我 GT 大师版
2022 年第一季度：真我 Q3s、真我 Q3 Pro、真我 X7 Pro、真我 X7 Pro 至尊版、真我 X50 Pro、真我 X50 Pro 玩家版
2022 年第二季度：真我 X7、真我 Q3 Pro 狂欢版、真我 Q3、真我 Q3i、真我 Q2、真我 Q2 Pro、真我 V15、真我 V13、真我 V5