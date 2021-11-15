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真我 GT 大师探索版适配 realme UI 3.0 尝鲜版（基于安卓 12）第二批招募开启

2021/11/15 12:02:20 来源：IT之家 作者：江离 责编：江离
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IT之家 11 月 15 日消息，感谢IT之家网友 @伦流挂科 的线索投递，今日，realme UI 官方宣布，真我 GT 大师探索版适配 realme UI 3.0 尝鲜版的报名通道在今日 15:00 开放

不过，本次 realme UI 3.0 尝鲜版的名额只有 1000 名，GT 大师探索版用户需要留意系统推送通知，名额报满之后报名通道将自动关闭。

realme 称，基于最新的 Android 12 操作系统，realme Ul 3.0 将给真粉们带来无缝的畅速潮玩体验。它不仅配备了大量的新功能，而且着重提升了用户使用的安全性，更有超多创造性的定制功能等你来体验。

IT之家了解到，realme 在 10 月 19 日正式发布了 realme UI 3.0 系统，基于 Android 12 打造，带来全新的立体空间感设计，包括：全新立体图标，重构页面布局，个性化主题等。

其余 realme 手机的 realme UI 3.0 尝鲜版开启时间：

  • 2021 年 12 月：真我 GT Neo、真我 GT Neo 闪速版、真我 GT Neo2、真我 GT Neo2T、真我 GT 大师版

  • 2022 年第一季度：真我 Q3s、真我 Q3 Pro、真我 X7 Pro、真我 X7 Pro 至尊版、真我 X50 Pro、真我 X50 Pro 玩家版

  • 2022 年第二季度：真我 X7、真我 Q3 Pro 狂欢版、真我 Q3、真我 Q3i、真我 Q2、真我 Q2 Pro、真我 V15、真我 V13、真我 V5

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关键词：真我 GT 大师探索版realme UIrealme

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