真我 GT 大师探索版适配 realme UI 3.0 尝鲜版（基于安卓 12）第二批招募开启

IT之家 11 月 15 日消息，感谢IT之家网友 @伦流挂科 的线索投递，今日，realme UI 官方宣布，真我 GT 大师探索版适配 realme UI 3.0 尝鲜版的报名通道在今日 15:00 开放。

不过，本次 realme UI 3.0 尝鲜版的名额只有 1000 名，GT 大师探索版用户需要留意系统推送通知，名额报满之后报名通道将自动关闭。

realme 称，基于最新的 Android 12 操作系统，realme Ul 3.0 将给真粉们带来无缝的畅速潮玩体验。它不仅配备了大量的新功能，而且着重提升了用户使用的安全性，更有超多创造性的定制功能等你来体验。

IT之家了解到，realme 在 10 月 19 日正式发布了 realme UI 3.0 系统，基于 Android 12 打造，带来全新的立体空间感设计，包括：全新立体图标，重构页面布局，个性化主题等。

其余 realme 手机的 realme UI 3.0 尝鲜版开启时间：