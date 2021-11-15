近期科学热文：太阳风暴给美国北部带来北极光，地球第一块大陆比预想的早数亿年

本文简介了近期科学热文：

1、辉瑞公司称，抗病毒药物可将住院和死亡率下降 89%

目前，辉瑞公司宣称，一种新型治疗新冠病毒药物可在症状出现后 3 天内服用，住院和死亡风险能降低 89%，在一项安慰剂对照临床测试中，抗病毒药物 PAXLOVID 可用于治疗严重的新冠病毒患者，该药物通过抑制蛋白酶，而新冠病毒需要这种酶来进行复制。该药效非常明显，以至于一个独立数据监测委员会建议停止试验，让试验中安慰剂组人员接受该药物治疗。据称，在美国和其他国家共有 1200 多名成年新冠患者参加了临床试验 ，每名参与者要么服用 PAXLOVID 药物，要么连续 5 天每间隔 12 小时服用一片安慰剂，结果显示，389 名症状出现 3 天的患者服用 PAXLOVID 药物，仅有 3 人住院，无人死亡，而在 385 名症状出现 3 天的患者服用安慰剂的参与者中，37 人住院，7 人死亡。此外，607 名症状出现 5 天的患者服用 PAXLOVID 的参与者中，仅 6 人住院治疗，无人死亡，612 名症状出现 5 天的患者服用安慰剂，41 人住院，10 人死亡。

2、地球第一块大陆比预想的早数亿年

最新一项研究表明，地球上第一块大陆，被称为“克拉通大陆”，出现在 33 亿至 32 亿年前，这将推翻之前科学家对克拉通大陆首次从水中抬升的时间估计，之前曾认为该大陆形成于 25 亿年前，美国俄勒冈大学地质学教授伊利亚・宾德曼 (Ilya Bindeman) 称，早在 34 亿年前，该大陆就有一部分露出水面，这一点是确定无疑的，这是因为科学家发现了沉积岩，这是其他岩石碎块形成的，这些碎块经历了侵蚀和风化作用，该沉积岩仅在陆地形成早期才能形成。

3、西班牙“芭蕾舞水母”

一位聪明的摄影师巧用摄影技术，在西班牙湖中拍摄到 11 只“舞动水母”，但事实上这里仅有两只水母，西班牙摄影师安吉儿・菲特在欧洲马美诺咸水湖拍到这张名为“美杜莎芭蕾舞团”的照片，图中的水母是地中海水母，也被称为煎蛋水母，其半透明橙色结构与地平线一座遥远山峰处的夕阳完美匹配，该照片被评为 2021 年欧洲野生动物摄影师大赛冠军。

4、阿塔卡马沙漠神秘水晶可能源自远古爆炸彗星

依据一项最新研究报告，散落在智利阿塔卡马沙漠的神秘水晶可能来自大约 1.2 万年前地球大气爆炸的一颗大型彗星，此次地球大气彗星爆炸产生了像龙卷风一样强烈的风和灼热的热量，将沙漠中的沙子烧成硅酸盐晶体，或在特定结构中含有硅和氧，这些水晶有深绿色、有黑色，每个水晶都存在不同程度的结构扭曲变形，最大水晶直径可达 50 厘米，比一个披萨盒略大一些。最初科学家认为这些水晶是空中爆炸后彗星碎片坠落在地面，但最新研究显示，这些水晶是强烈草地火灾形成的，1.2 万年前这里并不是沙漠，有沙质土壤，也有树木和草。

5、凶猛的蠕虫是远古海洋中的寄居蟹

寒武纪 (5.43 亿至 4.9 亿年前) 对地球带来首次生物多样性大爆发，几乎所有现代生物祖先都首次出现，其中包括令人恐惧的鳃曳蠕虫，目前它的现代近亲物种都生活在海底深处，但依据最新考古研究显示，鳃曳蠕虫曾是远古海洋的祸害，广泛分布在全球各大海域，长着可伸缩、带有尖牙的嘴部，它们可以吞食其他小型海洋生物。考古学家发现鳃曳蠕虫隐藏在软舌螺的锥形壳中，软舌螺是一种早已灭绝的海洋生物，它们就像现代寄居蟹一样。

6、太阳风暴给美国北部带来北极光

近日，一场强烈的太阳风暴对美国宾夕法尼亚州、爱荷华州和俄勒冈州创造了有利的北极光条件，11 月 1 日和 2 日，太阳释放了两次日冕物质抛射 (CME)，日冕物质抛射是太阳大气喷发，向太空释放能量，当这些磁干扰碰撞在地球上层大气，就会引起磁风暴，干扰卫星通讯和其他电子设备，还会导致地球周围磁场中的粒子发出光，创造出美丽的极光。

7、你在地球上一天能看到多少次日落？

假设你从地球上日落的位置出发，以地球向东转的速度向西行进，那么你可能一直处于日落状态，理论上讲，在任何时间，地球某一区域都有阳光照亮，就像被灯照亮一样，当地球转向东方，会有一个特定位置通过，并走出那个被照亮的区域，经历日出和日落。如果你想追随日出或者日落，必须保持飞行状态，这样才能一直停留在地球发光区域和不发光区域之间的边界。如果你处于赤道上空，必须保持时速 1609 公里的速度飞行，相比之下，国际空间站每 90 分钟环绕地球运行一次，位于空间站的宇航员每天可看到 16 次日出和日落。