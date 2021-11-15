小米应用商店“积分商城”宣布年底关停，可兑换话费、流量等

IT之家 11 月 15 日消息，据IT之家网友 @白医生 投稿，小米应用商店的积分商城宣布将于 2022 年 1 月 1 日 0 点停止服务，2021 年 12 月 1 日起，将关闭新增积分赚取入口，仅保留积分兑换入口。

IT之家了解到，该“积分商城”在“我的”>“福利活动”栏目下，可通过下载 App 来赚取积分，并兑换话费、流量包等。小米官方表示，服务下线的原因是“业务调整”。

以下为官方公告：

亲爱的小米应用商店用户：

积分商城自推出以来始终致力于为用户提供生活福利，得到了广大米粉朋友的支持。但由于业务调整，我们将于 2022 年 1 月 1 日 0：00 停止服务，具体措施如下：

1、2021 年 12 月 1 日起，积分商城将关闭新增积分赚取入口（包括体验赚积分、安装赚积分），仅保留积分兑换入口。2022 年 1 月 1 日 0：00 积分商城将全面下线，如果您有未使用的积分，请在此时间点前进行兑换操作；

2、2022 年 1 月 1 日 0：00 后您账户的自然年积分将按照活动原规则清零，此部分规则可详见积分商城页面下方的《积分说明与帮助》；

3、为您提供服务时依法收集的相关信息，我们会根据国家法律法规的要求及《小米隐私政策》的约定进行删除处理。

如您在积分兑换的过程中有任何疑问，可拨打客户热线寻求帮助：400-100-5678

未来小米应用商店将继续探索更多可能，致力于带给您更多优质的应用服务，敬请期待。再次感谢各位米粉朋友们的支持！

小米应用商店团队

2021 年 11 月 15 日