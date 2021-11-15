华尔街日报：没有私募基金愿意收购整个东芝，拆分是必然

据华尔街日报报道，东芝公司表示，为应对股东要求公司结构更集中的压力，计划在 2024 年 3 月前拆分为三家公司，通用电气公司已经采取了类似的做法。

▲ 东芝

根据该计划，拆分后的三个部分中一个将专注于基础设施，另一个将专注于电力半导体等电子设备。

第三家公司将保留东芝的名称，将管理该公司在闪存公司 Kioxia Holdings Corp（铠侠）的股份和其他资产。

东芝最近几年已经对业务部门进行了精简，包括医疗设备、个人电脑、消费电子，以及其在美国的核能业务部门美国西屋电气公司（该公司于 2017 年宣布破产）。

东芝董事会战略委员会表示，预计各子公司将进一步出售资产，并描述了与有意购买东芝部分股权的私募股权公司的广泛接触。

这些举措加在一起，实际上这意味着一家成立于 1875 年的企业集团的解体。其广泛的工业和消费业务曾使其成为日本的通用电气（二战前东芝的主要股东）和西门子公司。

通用电气已经表示，将分拆为三个部门，而西门子近年来已逐步将其部门拆分。

“你可以称之为解体，但我认为这是一种进化”，东芝 CEO Satoshi Tsunakawa 说。

Satoshi Tsunakawa 说，拆分计划将使运营更加灵活，将水处理系统等需要长时间运营的基础设施业务与需要快速决策和大量投资的高科技电子部件生产部门分离。

以日立有限公司为首的少数几家日本公司保持了集团结构，但东芝由于一系列危机的推动，进行了更彻底的重组。重组从 2015 年的一桩会计丑闻开始，重组的结果是外国股东拥有该公司一半以上的股份。

这些股东在今年夏天帮助罢免了董事会主席，并成立了一个由具有海外经验的金融家和高管组成的董事会。

东芝表示，预计该基础设施公司的收入约为 2 万亿日元，相当于约 175 亿美元，略低于电子设备公司收入的一半。

东芝计划在明年 1 月到 3 月间召开一次特别股东大会，寻求对拆分计划的批准。

董事会的战略委员会由前毕马威香港合伙人 Paul Brough 领导，表示委员会已经与私募股权基金讨论过东芝。委员会表示，没有私募基金想收购整个公司，但有几家对其中的一部分感兴趣，并补充说，与这些基金的谈判现在可以更容易地进行。

该委员会表示：“可靠的私募基金已经做了大量的基础工作，投入了时间和资源为东芝制定私有化计划。”

委员会承认，一些股东更愿意将东芝的全部股份拍卖给出价最高的私募股权投标人，但委员会表示，如果东芝自己采取措施快速增值，股东将受益更多。委员会还称，希望尽快兑现东芝在铠侠（一家内存芯片制造商，原名东芝内存）的股份，并将收益返还股东。

由于 CVC Capital Partners 可能提出收购要约，东芝股价在 4 月份大幅上涨。但该公司后来拒绝了收购，没有提供更多细节。