让节日，快乐每一个人：苹果年度节日礼品指南正式发布

即日起，Apple 将在官网共庆佳节。同时，Apple 官网现已正式发布「年度节日礼品指南」，slogan 为“让节日，快乐每一个人”：点此查看。

指南分为第四大板块：摄影、创意、健康与娱乐。

来自 Apple Newsroom

摄影：让摄影大作就在指点之间。

iPhone 13 系列

iPhone 13/mini 配备超先进的双摄系统，带来各种拍照片和录视频的强大新玩法。

背后的双摄系统呈对角线设计，包括一枚 1200 万像素ƒ/1.6 光圈的广角主摄和一枚 1200 万像素ƒ/2.4 光圈、120° 视角的超广角摄像头，新的摄像系统可实现 2 倍光学变焦和最高 5 倍数码变焦。

iPhone 13/mini 的广角主摄都开始支持之前 iPhone 12 Pro Max 才有的传感器位移光学图像防抖技术，加上迄今为止最大的感光元件，让 iPhone 13/mini 在低光环境下有 50% 的进光量提升。

另外，iPhone 13/mini 搭载 A15 仿生芯片，采用 5nm 工艺，整体性能拥有 50% 的提升，图形处理性能领先优势达 30%。

iPhone 13 Pro 系列

更出色的低光拍摄表现，还有微距摄影，当然是 iPhone 13 Pro 和 iPhone 13 Pro Max。

iPhone 13 Pro 系列采用后置三摄系统，包括 1200 万像素ƒ/1.5 光圈的广角摄像头、1200 万像素ƒ/2.8 光圈的长焦摄像头和 1200 万像素ƒ/1.8 光圈、120° 视角的超广角摄像头。两款手机都可支持 3 倍光学变焦 (放大)，2 倍光学变焦 (缩小) 以及最高可达 15 倍数码变焦。

相较前代，一个重要升级是支持微距拍摄，这主要得益于超广角摄像头重新设计的镜头和强大的自动对焦系统，让对焦距离可以贴近到 2 厘米，并且 iPhone 13 Pro 系列的微距拍摄不仅可拍摄微距照片，还能拍摄微距视频，微距视频还能拍摄微距慢动作和延时摄影。

iPhone 13 Pro 系列的广角摄像头拥有 2.2 倍的夜拍光线捕捉能力，超广角光线捕捉能力提升 92%，另外，两款手机的长焦摄像头现在也支持夜间模式了，夜间模式登陆到所有摄像头。

iPhone 13 Pro 系列还将首次实现以 ProRes 或杜比视界拍摄及剪辑，支持一站式专业影像制作。

iPhone 13 Pro 屏幕尺寸为 6.1 英寸，iPhone 13 Pro Max 屏幕尺寸为 6.7 英寸，均采用超瓷晶面板，并且屏幕为定制 OLED，户外亮度提升 25%，峰值亮度可达 1200 尼特。

iPhone 13 Pro 系列首次支持 120Hz ProMotion 自适应刷新率，刷新频率可在每秒 10 次到 120 次之间自由调整。

屏幕会在你需要极端的图形性能时，智能地提高刷新率；在对性能要求不高时，降低刷新率以节省电量；甚至还会根据你在浏览时手指移动的速度，自然地适配刷新率。

创意：让创造力异军突起。

MacBook Pro

新款 MacBook Pro 配备强大的 M1 Pro 或 M1 Max 芯片，还有炫目的 Liquid 视网膜 XDR 显示屏，提供 14 英寸及 16 英寸两种规格可选。

16 英寸的 MacBook Pro 搭载 M1 Pro 或 M1 Max 的性能最高可达上一代 i9 的 2 倍，M1 Pro 的图形处理速度最高可达 2.5 倍，M1 Max 的处理速度最高可达 4 倍。

同时，该笔记本的 SSD 读取速度高达 7.4 GB/s，比以前快两倍多，再加上统一的内存，用户最多可以编辑 30 个 ProRes 4K 流或 7 个 ProRes 8K 流。

全新的 MacBook Pro 还拥有强大的 6 扬声器系统，包括两个高音大院和四个振动抵消低音单元，高音单元扩大了近 2 倍，带来纯净的中高音频音效和更清晰的声场，低音单元动态范围也更大，可营造的低音多了 80%，利用此 6 扬声器音响系统，全新 MacBook Pro 也支持空间音频。

新款 MacBook Pro 的屏幕支持 ProMotion 技术，刷新率最高可达 120Hz，还可以自动降低静态内容以延长续航时间。

同时，这款产品还采用 mini LED 显示屏，支持 Liquid Retina XDR，峰值亮度为 1600 尼特，对比度为 100 万：1。

该笔记本搭载 1080p 相机，具有更宽的光圈镜头和更高效的 ISP，可将低光性能提高 2 倍。

健康：让健康永远置顶。

Apple Watch Series 7

Apple Watch Series 7 性能超快，并配备 Apple Watch 迄今最大、最先进的显示屏。充电约 45 分钟，即可从 0% 充至 80% 电量。

Apple Watch Series 7 屏幕比上代增大了 20%，屏幕边框比上代窄了 40%，最高亮度提升 70%。与 Apple Watch Series 6 相比，你可以在显示屏上多塞进 50% 的文字，新的显示屏也意味着新的互动方式，全键盘将支持滑动。

Apple Watch Series 7 表面采用更坚硬的抗震裂的水晶玻璃，并且支持 IP6X 等级的防尘。

续航上，这款表可以支持 18 小时的续航，充电线采用 USB-C 之后，速度将比上代快 33%。

娱乐：让满堂欢乐停不下来。

HomePod mini

HomePod mini 几乎不占什么空间，却能带来环绕整个房间的 360 度音效。因此不管是播放音乐、节目还是电影，都声声悦耳动听。

HomePod mini 身材小巧，高不足 9 厘米，表面裹着一层无缝式织网，声波能自由穿透，顶部有一片背光触控板。

Apple 精心打造的全频驱动单元，由钕磁体和一对振动抵消无源辐射器驱动，可呈现深沉浑厚的低音和清脆纯净的高音。

HomePod mini 支持 360 度音频，采用突破性的计算音频技术，令 HomePod mini 的音色饱满又细腻，就算正在大声放音乐，仍能听清你说“嘿 Siri”。

如果多放几个 HomePod mini 在不同房间组成覆盖全家的音响系统，可以叫 Siri 在不同房间放不同的歌，也能全家播放同一首歌。HomePod mini 也能与 HomePod 搭配，带来出色的多房间音频和广播功能。

HomePod mini 能轻松与各种 Apple 设备合作，无论是用 iPhone 接电话，在 Mac 上听音乐，还是捧着 iPad 在线看视频，都能让 HomePod mini 接手声音的部分。

如果有好几个 HomePod，可以把它们放在不同房间，然后用广播功能轻松与家人互相传话。可以叫 Siri 把话传给大家，或只传到某个房间，每个人都可以轻松回复。

还有一种好礼，让他们可以自选。

如果不知道买什么的话，App Store 充值卡也是一种不错的选择。

另外，本页面还可制作 Today at Apple 的个性化贺卡，这次 Today at Apple 与国际艺术家 Jocelyn Tsaih、Antti Kalevi 和 Hvass&Hannibal 合作。

各位可使用 iPad 或 Mac 下载模板，选择节庆图案、多彩贴纸和背景，甚至通过照片、视频与发自内心的祝福，打造个性化贺卡。

点击访问：Apple 中国官方在线商店

本文用于传递优惠信息，节省甄选时间，结果仅供参考。

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