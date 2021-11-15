首页
IT圈
辣品
设置
  • 日夜间
    白天
  • 主题色
投稿
订阅
软媒应用
首页 > iPhone之家>iPhone新闻

iPhone 13 Pro/Max 京东现货开放，AppleCare + 可享 5 折优惠

2021/11/15 17:21:53 来源：IT之家 作者：一乖 责编：一乖
评论：

京东 iPhone 13 Pro 256GB 版与 iPhone 13 Pro Max 128/256/512GB 版现已开放现货购买，今日下单，预计 11 月 18 日后配送到手：

京东 iPhone 13 Pro 256GB 远峰蓝色 8799 元直达链接京东 iPhone 13 Pro Max 128GB 远峰蓝色 8999 元直达链接京东 iPhone 13 Pro Max 256GB 石墨色 9799 元直达链接京东 iPhone 13 Pro Max 512GB 远峰蓝色 11399 元直达链接

iPhone 13 Pro 系列采用后置三摄系统，包括 1200 万像素ƒ/1.5 光圈的广角摄像头、1200 万像素ƒ/2.8 光圈的长焦摄像头和 1200 万像素ƒ/1.8 光圈、120° 视角的超广角摄像头。两款手机都可支持 3 倍光学变焦 (放大)，2 倍光学变焦 (缩小) 以及最高可达 15 倍数码变焦。

相较前代，一个重要升级是支持微距拍摄，这主要得益于超广角摄像头重新设计的镜头和强大的自动对焦系统，让对焦距离可以贴近到 2 厘米，并且 iPhone 13 Pro 系列的微距拍摄不仅可拍摄微距照片，还能拍摄微距视频，微距视频还能拍摄微距慢动作和延时摄影。

iPhone 13 Pro 系列的广角摄像头拥有 2.2 倍的夜拍光线捕捉能力，超广角光线捕捉能力提升 92%，另外，两款手机的长焦摄像头现在也支持夜间模式了，夜间模式登陆到所有摄像头。

iPhone 13 Pro 系列还将首次实现以 ProRes 或杜比视界拍摄及剪辑，支持一站式专业影像制作。

iPhone 13 Pro 屏幕尺寸为 6.1 英寸，iPhone 13 Pro Max 屏幕尺寸为 6.7 英寸，均采用超瓷晶面板，并且屏幕为定制 OLED，户外亮度提升 25%，峰值亮度可达 1200 尼特。

iPhone 13 Pro 系列首次支持 120Hz ProMotion 自适应刷新率，刷新频率可在每秒 10 次到 120 次之间自由调整。

本文用于传递优惠信息，节省甄选时间，结果仅供参考。

【广告】
下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：手机iphone

软媒旗下网站： IT之家 辣品 - 超值导购，优惠券 最会买 - 返利返现优惠券 iPhone之家 Win7之家 Win10之家 Win11之家

软媒旗下软件： 魔方 旗鱼浏览器（极速内核） 云日历 酷点桌面 Win7优化大师 Win10优化大师 软媒手机APP应用