iPhone 13 Pro/Max 京东现货开放，AppleCare + 可享 5 折优惠

京东 iPhone 13 Pro 256GB 版与 iPhone 13 Pro Max 128/256/512GB 版现已开放现货购买，今日下单，预计 11 月 18 日后配送到手：

iPhone 13 Pro 系列采用后置三摄系统，包括 1200 万像素ƒ/1.5 光圈的广角摄像头、1200 万像素ƒ/2.8 光圈的长焦摄像头和 1200 万像素ƒ/1.8 光圈、120° 视角的超广角摄像头。两款手机都可支持 3 倍光学变焦 (放大)，2 倍光学变焦 (缩小) 以及最高可达 15 倍数码变焦。

相较前代，一个重要升级是支持微距拍摄，这主要得益于超广角摄像头重新设计的镜头和强大的自动对焦系统，让对焦距离可以贴近到 2 厘米，并且 iPhone 13 Pro 系列的微距拍摄不仅可拍摄微距照片，还能拍摄微距视频，微距视频还能拍摄微距慢动作和延时摄影。

iPhone 13 Pro 系列的广角摄像头拥有 2.2 倍的夜拍光线捕捉能力，超广角光线捕捉能力提升 92%，另外，两款手机的长焦摄像头现在也支持夜间模式了，夜间模式登陆到所有摄像头。

iPhone 13 Pro 系列还将首次实现以 ProRes 或杜比视界拍摄及剪辑，支持一站式专业影像制作。

iPhone 13 Pro 屏幕尺寸为 6.1 英寸，iPhone 13 Pro Max 屏幕尺寸为 6.7 英寸，均采用超瓷晶面板，并且屏幕为定制 OLED，户外亮度提升 25%，峰值亮度可达 1200 尼特。

iPhone 13 Pro 系列首次支持 120Hz ProMotion 自适应刷新率，刷新频率可在每秒 10 次到 120 次之间自由调整。

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